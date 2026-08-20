Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng

ANTD.VN - Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026 - 2027 cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Chiều 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp, chính sách giảm thuế được đề xuất nhằm giải quyết một phần khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp siêu nhỏ trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều thách thức.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Cùng đó, đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các Luật, Nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình của Chính phủ

Với đề xuất này, theo số thu năm 2025, dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này.

Chính phủ cũng đề xuất UBTVQH xem xét, cho phép xây dựng và ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn, đồng thời bổ sung dự án Nghị quyết này vào Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất - Quốc hội khóa XVI để Quốc hội xem xét, thông qua.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất mà các hộ, cá nhân kinh doanh đang gặp phải hiện nay chính là vấn đề pháp lý và chi phí tuân thủ (chiếm tới 73,3%).

Do đó, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách có tác động mang tính thực tiễn và thực chất, giải quyết triệt để khó khăn trên thực tế.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ phương pháp xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với các trường hợp đặc thù. Đặc biệt, nhiều ý kiến băn khoăn rằng, các đối tượng có doanh thu đến 10 tỷ đồng thì được hưởng chính sách giảm thuế, nhưng đối tượng có doanh thu chỉ nhỉnh hơn ngưỡng 10 tỷ đồng một tỷ lệ rất nhỏ lại bị loại khỏi diện ưu đãi…