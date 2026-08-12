Từ 14h ngày 14-8: Thu phí 5 dự án cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang

ANTD.VN -Từ 14h chiều ngày 14/8, 5 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức thu phí hoàn vốn.

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan này sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, bắt đầu từ 14h ngày 14/8.

5 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Công tác lắp đặt thu phí đã hoàn thành, 14h chiều nay 12/8 bắt đầu thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang

Trước đó, tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về tiến độ tổ chức thu phí đối với các dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo các mốc tiến độ được xác định, 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026; trong khi 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí trước ngày 15/8/2026.

Thực hiện chỉ đạo này, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để đưa hoạt động thu phí tại 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang vào vận hành từ ngày 14/8.

Để bảo đảm hoạt động thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.

Các phương tiện cũng được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền về việc tổ chức thu phí; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết, phân luồng tại những điểm có nguy cơ ùn tắc và xử lý các trường hợp vi phạm nếu phát sinh.