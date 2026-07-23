Công an Hà Nội tuần tra bằng UAV “Make in Viet Nam”: Đột phá quản trị giao thông và trật tự đô thị

ANTD.VN - Giờ cao điểm chiều tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Hà Nội), dòng xe cộ ken đặc dưới chân cầu vượt Vành đai 3 nhích từng mét nhẫn nại. Phía trên cao, chiếc thiết bị bay không người lái (UAV) cất cánh, treo mình chắc chắn trên tầng không. Mọi góc khuất giao thông, từng hành vi vi phạm hay nguy cơ ùn tắc lập tức hiện lên nét căng trên màn hình của tổ công tác dã chiến. Đợt thử nghiệm UAV không chỉ là một phép thử công nghệ, mà là bước chuyển dịch chiến lược của Công an TP Hà Nội trong quản trị không gian tầm thấp, quyết tâm xóa bỏ các "điểm mù" an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Thiết bị bay không người lái (UAV) cất cánh tuần tra trên bầu trời nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, giám sát toàn cảnh giao thông trục đường Nguyễn Trãi và Vành đai 3 trên cao.

"Tâm phục, khẩu phục"...

Chiều muộn ngày 23-7, dòng phương tiện từ đường Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến đan xen dày đặc. Trên đường vành đai 3 trên cao, xe khách mang biển kiểm soát 36H-081.88 đi vào làn khẩn cấp. Di chuyển thêm vài trăm mét xuống dốc cầu, chiếc xe đã bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 ra hiệu lệnh dừng phương tiện.Tài xế ngơ ngác vì không thấy bóng dáng Cảnh sát giao thông (CSGT) cắm chốt ở cự ly gần, cứ nghĩ vi phạm không bị phát hiện...

Khi cán bộ CSGT mở điện thoại hiển thị đoạn video ghi hình từ UAV – thể hiện rõ góc quay từ trên cao, chi tiết biển số xe và đoạn đường khẩn cấp xe cố tình đi vào – vị tài xế chỉ biết lặng người.

Lái xe đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao bị lực lượng CSGT dừng xe, xử phạt

Cán bộ CSGT mở hình ảnh vi phạm được truyền trực tiếp từ UAV sang điện thoại thông minh để tài xế đối chiếu ngay tại hiện trường.

Chỉ trong chưa đây 30 phút, 2 trường hợp lái xe đi vào làn khẩn cấp ở đường vành đai 3 trên cao đã bị xử phạt, tâm phục, khẩu phục

Ngồi chờ lập biên bản, lái xe chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ không thấy bóng dáng CSGT nên chủ quan. Khi bị dừng xe, được cán bộ CSGT mở video UAV quay từ trên cao rõ cả biển số và cảnh mở cửa đón khách, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không thể tranh cãi được từ nào."

Chứng kiến lực lượng chức năng xử lý vi phạm, ông Phạm Quang Huy (trú tại phố Khương Đình) nói: "Nét căng, không thể cãi được. Giờ thì lái xe đâu cũng phải chấp hành nghiêm, đừng tưởng không có công an thì không ai biết."

Đại úy Trịnh Quốc Tuấn (Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) chia sẻ: "Giờ cao điểm, lượng phương tiện rất lớn. Việc ứng dụng UAV hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng CSGT trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm. Hình ảnh trích xuất từ trên cao có độ phân giải rất lớn, ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra vi phạm. Khi tổ công tác dừng xe, đưa hình ảnh, video rõ nét từ UAV cho tài xế xem, họ đều tâm phục khẩu phục.

Đại úy Trịnh Quốc Tuấn trực tiếp sử dụng bộ đàm điều phối các tổ cắm chốt dưới lòng đường đón dừng phương tiện vi phạm ngay khi UAV gửi tọa độ về.

Đại úy Trịnh Quốc Tuấn cho biết thêm, bên cạnh việc phạt nguội, UAV còn là "mắt thần" giải tỏa ùn tắc: "Vào các giờ cao điểm, khi tuyến đường Nguyễn Trãi hoặc Vành đai 3 trên cao có dấu hiệu ùn tắc, UAV giúp chúng tôi quan sát được toàn bộ góc rộng trên toàn tuyến.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện chính xác vị trí xảy ra va chạm, sự cố xe chết máy hay điểm nghẽn giao thông để kịp thời bố trí cán bộ đến hỗ trợ, giải tỏa hiện trường và phát cảnh báo phân luồng cho người dân từ xa."

Cán bộ CSGT và các kỹ sư tập trung theo dõi diễn biến luồng xe trên màn hình điều khiển, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn giao thông để triển khai phương án phân luồng.

Đợt cất cánh tuần tra quy mô này nằm trong kế hoạch thí điểm do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo triển khai (từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/8/2026), hướng tới chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản trị hiện đại dựa trên công nghệ AI và dữ liệu lớn.

Hiệu quả thực tế...

Theo số liệu chính thức từ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội, tính đến hết Giai đoạn 1 thử nghiệm (từ 01/6/2026 đến 17/7/2026), các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi nhận tổng cộng 510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị nhờ sự hỗ trợ của UAV.

Trên máy tính tại trạm chỉ huy, phần mềm AI tự động quét dữ liệu hình ảnh, khoanh vùng và cảnh báo lỗi vi phạm. Các hình ảnh này cũng được trực tiếp về màn hình Trung tâm thông tin chỉ huy của CATP

Hiệu quả thực tế được ghi nhận qua hai đợt tuần tra thử nghiệm cho thấy đây là cách làm hiệu quả. Đợt 1 (01/6 - 20/6/2026), các đơn vị đã thử nghiệm tại các không gian di sản, du lịch trọng điểm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân và khu vực ven Hồ Tây. UAV đã phát hiện 83 vi phạm (12 trường hợp lập biên bản xử lý trực tiếp, 71 trường hợp bàn giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát giao thông phân loại, xác minh, xử lý phạt nguội).

Trong đợt 2, (22/6 - 17/7/2026), UAV được mở rộng ra các "mạch máu" giao thông Vành đai 3 (đoạn từ cầu Dậu đến Công viên Yên Sở) và Vành đai 1 (đoạn Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn). UAV ghi hình ảnh để lực lượng chức năng phạt trực tiếp 32 xe ô tô dừng đỗ trái phép, chuyển hồ sơ phạt nguội 395 trường hợp vi phạm.

Cận cảnh giao diện "Phiếu ghi nhận vi phạm" tự động tích hợp hiển thị đầy đủ thời gian, tọa độ GPS và lỗi vi phạm.

Tại bàn làm việc dã chiến, quy trình xác minh hình ảnh và lập hồ sơ xử phạt diễn ra nhanh chóng, công khai và minh bạch.

Đặc biệt, hình ảnh UAV truyền về thời gian thực vể Trung tâm chỉ huy CATP rồi được chuyển tiếp đến Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện 1 vụ tai nạn giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao để tiếp cận xử lý ngay, đồng thời thực hiện 18 lượt điều phối các đơn vị giải tỏa ùn tắc giao thông hiệu quả.

Trí tuệ Make in Việt Nam, sức mạnh tự chủ công nghệ

Điều tạo nên tính vượt trội trong đợt thí điểm của Công an TP Hà Nội là việc sử dụng 100% dòng sản phẩm UAV do các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Cận cảnh cụm camera đa cảm biến tích hợp trên UAV Make in Viet Nam. Thiết bị sở hữu camera Zoom quang học 40X không vỡ ảnh cùng cảm biến hồng ngoại hỗ trợ ghi hình sắc nét trong đêm.

Tại trạm điều khiển dã chiến, ông Hà Phan Thanh Hải – Kỹ sư AI (AI Engineer) Công ty Mismart (đơn vị phối hợp thử nghiệm) cho biết dòng UAV Sparrow - mang ý nghĩa chú chim sẻ nhỏ gọn, linh hoạt) được thiết kế tối ưu riêng cho môi trường đô thị Hà Nội với nhiều biện pháp an toàn được thiết kế riêng.

Kỹ sư thuộc tổ công nghệ tỉ mỉ kiểm tra bãi đáp dã chiến trên vỉa hè, thiết lập vùng an toàn tuyệt đối trước khi phát lệnh cho UAV cất cánh.

Màn hình tay cầm điều khiển hiển thị hình ảnh chuẩn xác từ độ cao hàng trăm mét. Tính năng Zoom đến 40x cho phép soi rõ biển số xe và hành vi của người điều khiển phương tiện dưới lòng đường.

Về mặt kỹ thuật, thiết bị sở hữu cụm camera Zoom quang học lên đến 40X không vỡ ảnh, kết hợp cảm biến hồng ngoại quay đêm sắc nét. Trí tuệ nhân tạo xử lý tại biên (Edge AI) cho phép UAV tự động quét, phân tích biển số và nhận diện 6 nhóm lỗi vi phạm chính: Xe đi vào đường cấm, vùng cấm;

Phương tiện dừng, đỗ sai quy định dưới lòng lề đường;Buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lòng đường;Dừng, đỗ đón trả khách trái phép;Không chấp hành hiệu lệnh, biển báo giao thông;Vi phạm về xả rác thải, vệ sinh môi trường.

Lực lượng CSGT cùng kỹ sư AI đối chiếu, xác minh từng khung hình vi phạm do hệ thống AI trích xuất.

Nhờ tính năng tự học linh hoạt (LoRA fine-tuning) và cơ chế đóng gói trong bộ SDK trực quan, hệ thống sẵn sàng chuyển giao hoàn toàn cho lực lượng Công an chủ động vận hành, đồng thời dễ dàng mở rộng sang công tác phòng cháy chữa cháy hay cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.

Tương lai gần cho một đô thị an toàn, hiện đại

Khi bóng tối dần bao trùm nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, chiếc UAV nhẹ nhàng hạ cánh xuống bãi đáp dã chiến. Các tệp dữ liệu vi phạm chuẩn xác đã được mã hóa, truyền thẳng về trung tâm chỉ huy.

Tổ kỹ thuật và lực lượng chức năng duy trì trạng thái trực chiến liên tục tại trạm điều khiển dã chiến, giữ cho "mắt thần" UAV hoạt động bền bỉ trong suốt ca làm việc.

Đợt thử nghiệm UAV không dừng lại ở một giải pháp kỹ thuật, mà khẳng định tư duy quản trị đô thị hiện đại của Công an TP Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP, việc kết hợp giữa công nghệ AI Make in Viet Nam và sự chủ động của lực lượng công an đang dần hình thành "màng lưới an ninh tầm thấp" vững chắc. Kết quả thử nghiệm sẽ sớm được báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để triển khai, nhân rộng.

Không có ngoại lệ, không có "điểm mù", những chiếc UAV trên bầu trời Thủ đô đang góp phần mang lại sự minh bạch trong chấp hành pháp luật, giữ gìn sự thông suốt cho từng dòng xe và bình yên cho mỗi góc phố Hà Nội...