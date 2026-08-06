Thêm năm dự án cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang thu phí từ 15-8

ANTD.VN - Cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành để đưa vào thu phí 5 dự án cao tốc Bắc- Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang từ 15/8 tới đây.

Bàn giao vận hành thu phí từ 14/8

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Ban QLDA, đơn vị vận hành và các doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang từ ngày 14/8/2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc triển khai thu phí được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng và kết quả thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 30/7/2026.

Năm dự án thành phần được đưa vào kế hoạch tổ chức thu phí gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm tại các trạm thu phí; kết nối với hệ thống Back-End; đồng thời tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử toàn bộ hệ thống thu phí.

Theo yêu cầu, chậm nhất ngày 10/8/2026, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ vận hành như điện, nước sinh hoạt, phòng nghỉ và công tác đào tạo nhân sự cũng phải được hoàn tất.

Cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh chuẩn bị thu phí từ 15/8

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu các Ban QLDA bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao để cơ quan này tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8/2026.

Riêng Ban QLDA 7 được yêu cầu khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định phương án tổ chức tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, bảo đảm có phương án vận hành phù hợp khi tổ chức thu phí.

Đáng chú ý, việc tổ chức thu phí lần này không chỉ tập trung vào 5 dự án thành phần Quảng Ngãi - Nha Trang mà còn đặt trong yêu cầu kết nối với các tuyến cao tốc nối tiếp.

Cụ thể, đối với đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động để điều chỉnh phần mềm thu phí tại trạm và bỏ barrier tại các trạm thu phí trên tuyến chính.

Mục tiêu là bảo đảm mô hình thu phí kín liên tuyến kể từ ngày 14/8/2026.

Thu phí kín liên các tuyến tại dự án cao tốc Bắc- Nam

Đối với các trạm thu phí Đèo Cả và Cù Mông, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả được yêu cầu triển khai thực thu theo phương án đã thống nhất, đồng thời phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III, liên danh nhà thầu ETC-VETC-VDTC-EPAY và các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động thu phí tại các dự án thành phần.

Việc chuyển sang mô hình thu phí kín liên tuyến đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng kết nối và vận hành đồng bộ giữa các hệ thống.

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, liên danh nhà thầu ETC-VETC-VDTC-EPAY phải phối hợp, hỗ trợ các Ban QLDA vận hành thử hệ thống trên môi trường thử nghiệm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân sự để tiếp nhận và tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8.

Đặc biệt, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng phương án vận hành tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Cùng với yêu cầu về hệ thống thu phí, công tác bàn giao tài sản cũng được đặt ra. Khu Quản lý đường bộ III được yêu cầu phối hợp với các Ban QLDA rà soát, kiểm đếm tài sản, chuẩn bị hồ sơ công trình đầy đủ theo quy định.

Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý phải có đầy đủ các biên bản nghiệm thu kết quả vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử hệ thống thu phí trước khi thực hiện bàn giao.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ tổ chức thu phí tại 5 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang kể từ ngày 14/8/2026, đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng.