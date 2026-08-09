Mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông cần biết chơi một môn thể thao, một nhạc cụ hoặc loại hình nghệ thuật

ANTD.VN - Theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục sẽ công khai nội dung, hình thức và điều kiện tổ chức để học sinh tự nguyện đăng kí tham gia ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT vừa có Công văn số 5069/BGDĐT-GDPT gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục Đại học, viện nghiên cứu có trường phổ thông về việc tăng cường tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027.

Văn bản nhằm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện, phát triển thể chất, thẩm mỹ và năng lực sáng tạo cho học sinh.

Bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tham gia

Công văn yêu cầu việc tổ chức phong trào phải bám sát mục tiêu giáo dục toàn diện và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tham gia phù hợp với sở thích, năng lực, điều kiện sức khỏe và thực tiễn, góp phần xây dựng văn hóa học đường, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần học sinh.

Bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tham gia phù hợp với sở thích, năng lực, điều kiện sức khỏe và thực tiễn. (Ảnh: emasi.edu.vn)

Việc tổ chức phong trào không làm thay đổi Chương trình, không phát sinh môn học mới, không làm tăng thời lượng học chính khóa, không gây quá tải hoặc tạo thêm áp lực đối với học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục.

Đồng thời, phải linh hoạt, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, định hướng từng cấp học, điều kiện địa phương và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Việc tổ chức phải bảo đảm cơ hội tham gia công bằng, không phân biệt điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình hoặc năng lực của học sinh. Khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quản lí, tổ chức, kết nối chia sẻ học liệu và lan tỏa phong trào; Bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ công khai nội dung, hình thức và điều kiện tổ chức để học sinh tự nguyện đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe. Việc đăng ký, tham gia không được sử dụng làm điều kiện bắt buộc hoặc tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Bảo đảm mỗi học sinh khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao, duy trì thực hành ít nhất một nhạc cụ phù hợp hoặc một loại hình nghệ thuật phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Không để điều kiện kinh tế trở thành rào cản khi học sinh tham gia

Cũng theo Công văn của Bộ GD&ĐT, nội dung phong trào rèn luyện thể chất và nội dung phong trào thực hành nghệ thuật.

Khuyến khích các nhà trường tổ chức phong trào thông qua nhiều hình thức. (Ảnh: CTV)

Theo đó, khuyến khích các nhà trường tổ chức phong trào thông qua nhiều hình thức như câu lạc bộ, đội nhóm, ngày hội văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội diễn, triển lãm, giao lưu và Hội khỏe Phù Đổng.

Nội dung thực hành nghệ thuật được mở rộng, bao gồm nhạc cụ, hát, hợp xướng, múa, mĩ thuật, thiết kế, nhiếp ảnh, nghệ thuật dân gian và các loại hình nghệ thuật khác, đồng thời ưu tiên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Thay vì tổ chức như một môn học riêng, các hoạt động được triển khai linh hoạt thông qua buổi học thứ hai đối với các trường dạy học 2 buổi/ngày, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt tập thể và các câu lạc bộ theo sở thích.

Khuyến khích huy động sự tham gia của gia đình, cơ sở giáo dục Đại học, các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên và chuyên gia để mở rộng không gian học tập, trải nghiệm cho học sinh.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

Khuyến khích sự phối hợp, đồng hành và hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của cha mẹ học sinh cùng các tổ chức khác. Việc huy động phải đúng pháp luật, không ép buộc, không bình quân hóa mức đóng góp, không làm phát sinh khoản thu trái uy định và không để điều kiện kinh tế trở thành rào cản đối với sự tham gia của học sinh.