Ninh Bình muốn làm đường 11.000 tỷ kết nối với Hưng Yên

ANTD.VN - Tỉnh Ninh Bình vừa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến trục dọc 07 dài 45 km, 6 làn xe và cầu vượt sông Hồng kết nối với Hưng Yên.

Dự án có điểm đầu giao với ĐT.376B, tuyến Chính Nghĩa - Phù Cừ, tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên; điểm cuối giao với ĐT.490, tuyến đường trục kinh tế Cao Bồ - Ninh Cơ, tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường dài khoảng 45 km, được đề xuất đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường rộng 86,5 m. Trong giai đoạn đầu, dự án được phân kỳ đầu tư với nền đường rộng 43,5 m.

Dự án bao gồm xây cầu vượt sông Hồng và tuyến đường dẫn dài khoảng 6,2 km, kết nối trực tiếp giữa Ninh Bình và Hưng Yên. Các nút giao, cầu trên tuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.100 tỷ đồng, trong đó Ninh Bình đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ 72% tổng vốn, phần còn lại 3.100 tỷ đồng do ngân sách địa phương bố trí.

Tỉnh Ninh Bình dự kiến dự án dự được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Ninh Bình đề xuất làm đường 6 làn xe, hơn 11.000 tỷ đồng kết nối với Hưng Yên

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cầu vượt sông Hồng kết nối Ninh Bình với Hưng Yên được xác định là một trong những công trình giao thông quan trọng trong quy hoạch.

Theo tỉnh này, những năm qua, địa phương đã tập trung đầu tư phát triển mạng lưới giao thông, song hệ thống kết nối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị và trung tâm logistics vẫn còn thiếu tuyến đường mang tính chiến lược.

Trong khi đó, quốc lộ 1 qua địa bàn thường chịu áp lực giao thông lớn, nhất là tại cửa ngõ đô thị. Cao tốc Bắc Nam và các tuyến quốc lộ chạy theo hướng Bắc - Nam cũng được dự báo vượt năng lực thông hành vào năm 2030 nếu không được tăng cường kết nối và phân bổ lại lưu lượng.

Đối với trục dọc 07, một số đoạn tuyến dài khoảng 13,1 km trên địa bàn Hà Nam trước đây đã được đầu tư. Tuy nhiên, nhiều đoạn còn lại theo quy hoạch vẫn chưa được triển khai, khiến tuyến chưa hình thành một trục giao thông liên tục.

Theo tỉnh Ninh Bình, việc sớm đầu tư hoàn chỉnh trục dọc 07, kết hợp xây dựng cầu vượt sông Hồng kết nối với Hưng Yên sẽ góp phần hình thành một trục giao thông Bắc Nam có tính liên vùng.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ và logistics của Ninh Bình với Hưng Yên và các địa phương lân cận. Đồng thời, dự án có thể tạo thêm một hướng lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến giao thông Bắc Nam hiện hữu.