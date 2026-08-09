Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp trường học

ANTD.VN - Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Trong đó, chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Bộ GD&ĐGT khẩn trương trình ban hành Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục Đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. (Ảnh: Hoa Tiên)

Theo Nghị quyết, Chính phủ đánh giá trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tịch hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan trung ương; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trọng tâm tháng 8 và thời gian tới, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TPchỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 30/8/2026.

Chuẩn bị toàn diện các điều kiện cho năm học mới 2026-2027 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kết luận số 105-KL/TW và hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề trong quý III năm 2026 theo tiến độ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, đôn đốc các địa phương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Bố trí đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vào vị trí việc làm khác phù hợp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.