Xe hợp đồng vi phạm quy định về địa điểm đón, trả khách sẽ bị rút giấy phép

ANTD.VN -Từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh xe hợp đồng không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh, cũng như trên các tuyến đường phố.

Rút giấy phép nếu đón, trả khách tại văn phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8.

Nội dung tác động lớn nhất đến doanh nghiệp và người dân là việc bổ sung điểm i vào khoản 6 điều 21 của Nghị định 158 năm 2024.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của người lái xe) hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nếu vi phạm quy định về địa điểm đón, trả khách.

Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng trước khi thực hiện chuyến đi

Cụ thể, các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh, cũng như trên các tuyến đường phố.

Về chế tài xử lý, điểm d khoản 7 điều 21 (được sửa đổi tại điều 8 Nghị định 218 năm 2026) quy định: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh.

Xe hợp đồng sẽ bị siết chặt việc hoạt động, vi phạm đón, trả khách sẽ bị rút giấy phép

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không thực hiện cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp mới được phép làm lại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu mới từ đầu.

Phải kết nối và chia sẻ dữ liệu trước chuyến đi

Điều 5 Nghị định 218 (sửa đổi khoản 6 điều 13 của Nghị định 158) quy định cụ thể tuổi đời tối đa của các phương tiện xe hợp đồng theo cự ly hoạt động và thiết kế xe:

Xe chạy cự ly trên 300 km: niên hạn sử dụng tối đa không quá 15 năm.

Xe chạy cự ly từ 300 km trở xuống: niên hạn sử dụng tối đa không quá 20 năm.

Xe dưới 8 chỗ (không kể chỗ lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử: niên hạn sử dụng tối đa không quá 12 năm.

Theo quy định chuyển tiếp tại điểm c khoản 5 điều 39, xe từ 8 chỗ trở xuống kinh doanh vận tải theo hợp đồng đã được cấp phù hiệu trước ngày Nghị định có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết giá trị ghi trên phù hiệu hoặc khi bị thu hồi.

Khoản 11 điều 7 của Nghị định 158 (được bổ sung bởi Nghị định 218) quy định: Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng trước khi thực hiện chuyến đi.

Thông tin dữ liệu bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 điều 17 của Nghị định 158 năm 2024 và phải gửi về cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi xe lăn bánh.

Dữ liệu này phục vụ trực tiếp cho công tác tuần tra, kiểm soát và các nghiệp vụ của Bộ Công an. Đồng thời, hệ thống của Bộ Công an sẽ chia sẻ ngược lại cho Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan) và UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng) để phục vụ quản lý nhà nước.

Bộ Công an chịu trách nhiệm ban hành quy định và hướng dẫn chi tiết việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Nghị định 218 ra đời được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng xe hợp đồng trá hình, đặc biệt là loại hình xe Limousine hoạt động như xe khách tuyến cố định hiện nay, gây náo loạn trên các tuyến phố tại nhiều đô thị lớn trong đó có Hà Nội. Nhiều nhà xe Limousine đã thuê văn phòng trên nhiều con phố lớn để tập kết hành khách và hàng hoá, biến mỗi điểm này thành các bến cóc nhỏ gây mất trật tự ATGT và mỹ quan đô thị.