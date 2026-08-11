Thống nhất quy mô 4 làn xe cao tốc Bắc Kạn- Cao Bằng hơn 29.000 tỷ đồng

ANTD.VN -Bộ Xây dựng cho rằng, quy mô cao tốc Bắc Kạn- Cao Bằng theo đề xuất 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h là phù hợp với điều kiện địa hình.

Thông tin đến Bộ Tài chính về kết quả rà soát một số nội dung đối với dự án đầu tư đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Bộ Xây dựng cho biết, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất đầu tư đoạn tuyến từ vị trí khớp nối với đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đến điểm cuối tại địa phận phường Tân Giang (cách điểm cuối theo quy hoạch khoảng 7km), quy mô 4 làn xe, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 là cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch.

Tuy vậy, Bộ Xây dựng lưu ý quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được phê duyệt điều chỉnh. Ở bước nghiên cứu tiếp theo, UBND tỉnh Cao Bằng cần rà soát, xác định vị trí điểm cuối tuyến cao tốc bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch điều chỉnh.

Với vận tốc thiết kế 80km/h, Bộ Xây dựng cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với điều kiện địa hình khó khăn và đồng bộ với tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Bộ Xây dựng cho rằng, quy mô 4 làn xe với tốc độ 80km/h trên cao tốc Bắc Kạn- Cao Bằng là phù hợp

Bảo đảm lựa chọn các giải pháp tối ưu, hiệu quả, an toàn, ổn định và bền vững công trình, Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khảo sát, thiết kế chi tiết các hạng mục đầu tư, so sánh, đánh giá, đề xuất giải pháp thiết kế công trình cầu, 3 công trình hầm, nút giao khác mức liên thông, trung tâm điều hành giao thông và các hạng mục khác có liên quan.

Địa phương cũng cần rà soát, cập nhật khối lượng, định mức, đơn giá để tính toán, xác định tổng mức đầu tư bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật hiện hành; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để nghiên cứu, đầu tư các hạng mục liên quan đến giai đoạn vận hành, khai thác.

Liên quan đến hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, qua rà soát, Bộ Xây dựng đánh giá phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án có cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, kết quả tính toán phụ thuộc vào độ tin cậy của các thông số đầu vào, đặc biệt là kết quả dự báo nhu cầu vận tải, chi phí vận hành phương tiện, giá trị thời gian của người tham gia giao thông và các yếu tố đặc thù của khu vực nghiên cứu. Do đó, các số liệu này cần tiếp tục được khảo sát, thu thập, cập nhật và hoàn thiện trong các bước triển khai tiếp theo.

Bên cạnh các lợi ích có thể định lượng, dự án còn mang lại nhiều tác động tích cực khó lượng hóa như: Tăng giá trị đất và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến; nâng cao khả năng thu hút nhà đầu tư; thúc đẩy lưu chuyển lao động và phát triển dịch vụ vận tải; tạo việc làm cho người dân trong quá trình thi công, vận hành và khai thác; cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư tổng thể của dự án theo quy hoạch kinh tế - xã hội Vùng và cả nước gắn với nguồn lực chung của quốc gia.

Theo phương án đề xuất, dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài hơn 82km. Điểm đầu kết nối cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), điểm cuối tại phường Tân Giang (tỉnh Cao Bằng).

Tuyến sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế 80km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 29.000 tỷ đồng.