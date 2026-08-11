Làm sao để luôn biết con an toàn khi không ở bên?

ANTD.VN - Xã hội hiện đại mang đến cho trẻ nhiều cơ hội học tập, vui chơi và khám phá, nhưng cũng đặt ra không ít mối quan tâm đối với cha mẹ. Khi con bắt đầu tự đến trường, tham gia các lớp học ngoại khóa hay vui chơi cùng bạn bè, điều phụ huynh mong muốn nhất là biết con đang ở đâu, có an toàn hay không và có thể kết nối với con bất cứ lúc nào.

BiboWatch của VNPT là giải pháp đồng hồ thông minh trẻ em, giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi, liên lạc và hỗ trợ bảo vệ con

Đó cũng là lý do các thiết bị công nghệ dành riêng cho trẻ ngày càng được quan tâm. BiboWatch của VNPT là giải pháp đồng hồ thông minh trẻ em tích hợp SIM và kết nối dữ liệu, giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi, liên lạc và hỗ trợ bảo vệ con trên hành trình trưởng thành.

Khi thế giới của con rộng hơn, cha mẹ cần thêm một cách để kết nối

Mỗi ngày, trẻ em dành nhiều thời gian hơn bên ngoài ngôi nhà: đến trường, học ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ, vui chơi cùng bạn bè hay về quê với ông bà. Đây là những trải nghiệm cần thiết để trẻ phát triển sự tự tin và tính tự lập.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít tình huống mà cha mẹ khó có thể lường trước: trẻ đi lạc ở nơi đông người, quên đường về, bị người lạ tiếp cận, gặp sự cố trên đường đi học hoặc đơn giản là không thể liên lạc khi cần thiết. Không ít phụ huynh chia sẻ rằng chỉ cần con về muộn vài phút, một cuộc gọi không được hồi đáp hay một tin nhắn chưa đọc cũng đủ khiến cả gia đình lo lắng.

Trong khi đó, việc trang bị điện thoại thông minh cho trẻ từ sớm lại khiến nhiều cha mẹ băn khoăn bởi nguy cơ trẻ sa đà vào game, mạng xã hội hoặc tiếp cận những nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi. Điều các bậc phụ huynh cần không hẳn là một thiết bị giải trí, mà là một giải pháp giúp duy trì kết nối với con, biết con đang ở đâu và có thể hỗ trợ con ngay khi cần.

Được phát triển dành riêng cho trẻ em, BiboWatch là sự kết hợp giữa đồng hồ thông minh đeo tay và SIM điện thoại tích hợp dữ liệu di động, mang đến giải pháp giúp cha mẹ quản lý, kết nối và bảo vệ con mọi lúc, mọi nơi. Chỉ với ứng dụng trên điện thoại, phụ huynh có thể theo dõi hành trình của con, liên lạc trực tiếp và nhận các cảnh báo an toàn theo thời gian thực.

Một trong những tính năng được phụ huynh quan tâm trên BiboWatch là định vị thông minh. Thiết bị kết hợp GPS, Wi-Fi và LBS (Location Based Service) để xác định vị trí của trẻ với độ chính xác cao, kể cả khi trẻ ở trong nhà hoặc khu vực tín hiệu GPS yếu.

Không chỉ xem được vị trí hiện tại, cha mẹ còn có thể theo dõi lịch sử di chuyển của con trong ngày, xem hành trình bé đã đi qua và chủ động nắm được lịch trình của con ngay trên điện thoại. Nhờ đó, cha mẹ không còn phải liên tục gọi điện hỏi "Con đang ở đâu?" hay lo lắng khi con về muộn.

Thiết lập vùng an toàn, giữ liên lạc với con khi cần

Mỗi gia đình đều có những địa điểm quen thuộc như nhà, trường học, nhà ông bà hoặc trung tâm ngoại khóa. Với tính năng Geo-fence (Vùng an toàn), phụ huynh chỉ cần thiết lập các khu vực này trên ứng dụng. Ngay khi trẻ ra khỏi vùng an toàn hoặc đi vào vùng đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến điện thoại của cha mẹ. Nhờ đó, phụ huynh có thể biết ngay khi con đến trường, tan học hoặc có dấu hiệu đi sai lộ trình.

Không giống những chiếc điện thoại thông minh có quá nhiều ứng dụng gây xao nhãng, BiboWatch tập trung vào nhu cầu quan trọng với trẻ và gia đình là giữ kết nối giữa cha mẹ và con.

Đồng hồ hỗ trợ gọi thoại hai chiều, gọi video hai chiều với hình ảnh rõ nét, gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, hình ảnh. Danh bạ được quản lý bởi phụ huynh và có thể chặn hoàn toàn các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Nhờ đó, cha mẹ luôn có thể nhìn thấy con, trò chuyện với con mọi lúc, đồng thời hạn chế những liên hệ không mong muốn.

Không thể ở cạnh con mọi lúc, nhưng cha mẹ có thể đồng hành cùng con bằng công nghệ. BiboWatch không nhằm thay thế sự quan tâm của cha mẹ, mà giúp sự quan tâm ấy luôn hiện diện trong từng bước chân của con.

Từ việc biết con đã đến trường an toàn, trò chuyện cùng con sau giờ học, nhận cảnh báo khi có bất thường đến hỗ trợ trẻ trong những tình huống khẩn cấp, tất cả đều được kết nối trên một thiết bị nhỏ gọn đeo trên cổ tay. Với sự kết hợp giữa đồng hồ thông minh, SIM điện thoại và nền tảng quản lý hiện đại của VNPT, BiboWatch mang đến giải pháp giúp cha mẹ theo sát hành trình trưởng thành của con, để trẻ tự tin khám phá thế giới và mỗi gia đình thêm an tâm.

Chỉ với mức giá từ 1.190.000 VNĐ/thiết bị, bố mẹ đã có thể an tâm hơn khi con bước chân ra khỏi nhà.

Thông tin chi tiết tại 18001260 hoặc đăng ký tại https://onesme.vn/enterprise/service/372/bibo-watch