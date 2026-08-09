Metro Nhổn - Ga Hà Nội chở gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành

ANTD.VN - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) thông tin, sau 2 năm đưa vào khai thác thương mại, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao Nhổn-Cầu Giấy đã vận hành gần 158.000 lượt chạy tàu, phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách.

Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội chính thức được đưa vào vận hành thương mại, từng bước khẳng định vai trò trong mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, góp phần cung cấp thêm một phương thức đi lại hiện đại, an toàn, thuận tiện cho người dân.

Theo đại diện Hanoi Metro, từ ngày 8/8/2024 đến ngày 8/8/2026, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đã vận hành 157.955 lượt tàu, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Đồng thời, tuyến phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách, sản lượng bình quân khoảng 30.000 lượt khách/ngày.

Điều đáng chú ý, lượng hành khách tiếp tục tăng trong năm 2026; chỉ tính từ ngày 1/1 đến 8/8/2026, tuyến đã phục vụ 4.264.173 lượt hành khách, tăng khoảng 20,87% so với cùng kỳ năm 2025, khi tuyến ghi nhận 3.527.937 lượt khách.

Tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội vận chuyển gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành

Những con số trên cho thấy nhu cầu sử dụng đường sắt đô thị của người dân đang có xu hướng gia tăng. Việc hình thành thêm các tuyến vận tải khối lượng lớn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Đồng thời, ngoài yếu tố vận chuyển hành khách, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cũng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Hà Nội. Việc lựa chọn metro thay cho phương tiện cá nhân không chỉ giúp người dân có thêm phương án di chuyển mà còn góp phần giảm phát thải, hướng tới hệ thống giao thông đô thị bền vững hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch.

Hanoi Metro cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; tăng cường kết nối metro với các loại hình vận tải công cộng khác; mở rộng tiện ích tại các nhà ga và nâng cao năng lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. Đơn vị cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hiện đại.

Sau 2 năm vận hành, những con số về sản lượng hành khách cho thấy metro đang từng bước trở thành một lựa chọn quen thuộc trong đời sống giao thông của người dân Thủ đô. Việc lượng khách tăng hơn 20% trong 8 tháng đầu năm 2026 cũng là tín hiệu tích cực đối với quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội.