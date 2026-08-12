Hà Nội xây “bệ phóng” cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp

ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành những doanh nghiệp khởi nguồn từ tri thức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội xây hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường học

Kế hoạch nhằm hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Lan tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp có giá trị, mang bản sắc Việt Nam.

Tạo điều kiện để người học phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực làm chủ tri thức và công nghệ; Khuyến khích tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tri thức và phát triển bền vững.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đồng bộ, thực chất, với sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ chế, chính sách của TP, dịch vụ hỗ trợ, hạ tầng, nền tảng số và vốn mồi, giúp người học vốn hóa tri thức, hình thành doanh nghiệp khởi nguồn, khởi nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Học sinh thực hiện dự án khởi nghiệp (Ảnh: ND)

Đối tượng được hỗ trợ gồm người học đang học tại các cơ sở giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cơ sở đào tạo) thuộc TP Hà Nội quản lý; Người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (cơ sở giáo dục phổ thông).

Cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục phổ thông.

Giai đoạn 2026 - 2030, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Từng bước đưa nội dung định hướng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học. Hỗ trợ hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp, không gian sáng tạo trong trường học.

Tổ chức thường niên các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên. Xây dựng mạng lưới chuyên gia, cố vấn và doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

100% cơ sở đào tạo ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cổng thông tin; 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các dịch vụ tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

90% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 100/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm.

70% học sinh THPT; 40% học sinh THCS; 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. 50% học sinh THPT; 25% học sinh THCS; 15% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Hà Nội thí điểm “sandbox”, mở đường cho startup từ trường học

Giai đoạn 2031 - 2035, hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp, tăng cường khả năng thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TP chỉ đạo triển khai thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo (Đồ họa có sự hỗ trợ của AI)

Duy trì mức 100% cơ sở đào tạo cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

100% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Số sinh viên khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 120/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Đối với cơ sở đào tạo trọng điểm tối thiểu 180/10.000 sinh viên.

100% học sinh THPT; 50% học sinh THCS; 25% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. 60% học sinh THPT; 35% học sinh THCS; 20% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Đồng thời, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, TP chỉ đạo triển khai thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo (startup/spin-off) theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn nguyên tắc xác lập, quản lý, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích đối với sản phẩm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học, xác lập cơ chế phân chia lợi nhuận cho tác giả từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường học. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Tôn vinh các mô hình, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của học sinh, sinh viên.

Tham gia cuộc thi và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia; Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể liên quan do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Hướng dẫn lồng ghép nội dung khởi nghiệp trong khuôn khổ chương trình hiện hành theo từng cấp học; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực về khởi nghiệp cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên.

Đối với giáo dục phổ thông, triển khai giáo dục khởi nghiệp gắn với hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM/STEAM, bảo đảm tổ chức thực hiện trong khuôn khổ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Tổ chức bồi dưỡng, chuẩn hóa năng lực và phát triển mạng lưới cố vấn khởi nghiệp; Định hướng đội ngũ giáo viên/giảng viên có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp gắn với hướng nghiệp, trải nghiệm và đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Hướng dẫn, thúc đẩy phát triển hạ tầng và nền tảng số phục vụ hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức thí điểm, đánh giá và công bố kết quả theo lộ trình.

Xây dựng tài liệu, học liệu số về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cơ sở dữ liệu, nền tảng số kết nối hoạt động khởi nghiệp học sinh, sinh viên. Ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, tư vấn và hỗ trợ dự án khởi nghiệp.

Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên cấp TP. Lựa chọn, bồi dưỡng các dự án tiêu biểu tham gia các cuộc thi cấp Quốc gia.