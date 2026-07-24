Năm tuyến cao tốc Bắc- Nam thu gần 30 tỷ đồng tiền phí sau một tuần

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, sau 1 tuần thu phí tự động 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam (từ ngày 15 - 22/7), tổng lưu lượng phương tiện qua 5 tuyến đạt 382.115 lượt, doanh thu đạt hơn 29,9 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi ghi nhận mức lưu lượng phương tiện qua lại cao nhất với 93.613 lượt, doanh thu đạt hơn 4,5 tỷ đồng. Tiếp đó, tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng có tổng lưu lượng đạt 81.491 lượt với doanh thu hơn 7,4 tỷ đồng.

Tuyến Vũng Áng – Bùng có doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng với mức lưu lượng đạt 74.035 lượt; Bùng - Vạn Ninh với mức lưu lượng 72.470 lượt có doanh thu hơn 4,7 tỷ đồng. Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ ghi nhận tổng lưu lượng 60.497 lượt phương tiện và đạt doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng.

Năm dự án cao tốc Bắc- Nam mang về gần 30 tỷ trong 1 tuần đầu thu phí

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về lộ trình thu phí các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo lộ trình Bộ Xây dựng chỉ đạo, sau 5 dự án này, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15/8. Sau đó, 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ triển khai thu phí từ ngày 15/9.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc. Người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.