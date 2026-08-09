Triệu hồi mở rộng xe mô tô hơn 180 triệu đồng của Honda

ANTD.VN - Công ty Honda Việt Nam triệu hồi xe mô tô Honda REBEL 300⁄500 và CL500 (mở rộng) để kiểm tra, khắc phục nguy cơ tiềm ẩn do ốc khóa tay lái có thể bị lỏng.

Triệu hồi mở rộng xe mô tô Honda REBEL 300/500 & CL500 nhập khẩu để khắc phục lỗi kỹ thuật

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam (Công ty) về Chương trình mở rộng triệu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật đối với sản phẩm xe mô-tô Honda REBEL 300/500 & CL500 (nhập khẩu).

Đây là Chương trình triệu hồi mở rộng của Chương trình triệu hồi đã được Công ty triển khai trước đó.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe mô tô Honda REBEL 300/500 và CL500 (nhập khẩu), sản xuất tại Thái Lan, chủ động kiểm tra thông tin phương tiện và sớm đưa xe đến Cửa hàng ủy quyền gần nhất của Công ty Honda Việt Nam nếu xe thuộc diện ảnh hưởng, nhằm được kiểm tra và khắc phục lỗi hoàn toàn miễn phí.

Cuối tháng 7/2026, Công ty Honda đã triệu hồi kiểm tra và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ ốc khóa tay lái có thể bị lỏng trên xe mô-tô Honda REBEL 500 và CL500 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, trong quá trình sử dụng, ốc cố định khóa tay lái có thể bị lỏng. Khi đó, ốc có thể rơi hoặc mắc vào khu vực hệ thống lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái như bình thường, làm tăng nguy cơ té ngã. Ngoài ra, trong một số trường hợp, khóa tay lái có thể bị bung khỏi vị trí lắp đặt.

Công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Tuy nhiên, Tập đoàn Honda và Công ty Honda Việt Nam đề xuất chương trình triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế bộ khóa tay lái đối với các xe có số khung thuộc diện bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho phương tiện và người sử dụng, đồng thời mang đến những sản phẩm có chất lượng tối ưu cho khách hàng.

So với xe Honda CB1000 Hornet, giá xe Honda Rebel 500 và CL500 “mềm hơn”, khoảng hơn 180 triệu đồng/chiếc.