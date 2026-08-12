19 chuyến bay không thể cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất do thiết bị UAV xuất hiện

ANTD.VN -Trong tối qua 11/8, hai lần thiết bị UAV xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến toàn bộ hoạt động bay tại đây bị đình trệ. Tân Sơn Nhất đã phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay, 19 chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, tối 11/8, trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ sở điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tiếp nhận thông tin từ tổ lái về việc phát hiện phương tiện bay không người lái (thiết bị UAV) trong khu vực lân cận đường bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay, cơ sở điều hành bay đã chủ động triển khai các phương án xử lý theo quy định; đồng thời điều tiết hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để đánh giá tình hình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xác minh, xử lý thông tin về phương tiện bay không người lái.

Trong khoảng thời gian từ 11h14 đến 12h14 (giờ quốc tế), khoảng 18h14 đến 19h14 giờ Việt Nam, hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế. Các chuyến bay cất cánh được tạm dừng, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế. Tổng cộng có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này.

Kiểm soát không lưu tại Tân Sơn Nhất

Song song với công tác điều hành tại sân bay, VATM đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất, qua đó hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động khai thác hàng không.

Việc tạm thời hạn chế hoạt động cất, hạ cánh và điều tiết luồng không lưu là một trong những biện pháp được quy định trong quy trình xử lý các tình huống có khả năng ảnh hưởng đến năng lực khai thác của cảng hàng không.

Đây là phương thức xử lý theo nguyên tắc thận trọng, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chức năng đánh giá tình hình, đồng thời bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định.

Theo phản ánh từ một số hãng hàng không và hành khách, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 18h20 đã không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, buộc phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh.

Đồng nghĩa với đó, các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất cũng không thể cất cánh theo dự kiến. Hàng nghìn hành khách phải vạ vật chờ đợi tại Tân Sơn Nhất vào lúc chiều tối qua.

Được biết, trong chiều tối qua, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần phát hiện thiết bị UAV xâm nhập gần khu vực sân bay. Trong sáng nay, nhà chức trách hàng không, đơn vị quản lý bay sẽ họp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.