Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội.

Tại tờ trình, UBND TP cho biết, năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW, UBND TP đã rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm.

Sau sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố hiện có 15 sở (đã giảm 06 sở, tỷ lệ 29% so với năm 2024), bao gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Việc tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố hiện nay là yêu cầu khách quan nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn vận hành; tập trung, thống nhất đầu mối xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, điều phối, quản trị phát triển của bộ máy hành chính.

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian mà hướng tới xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, có năng lực kiến tạo phát triển, thúc đẩy mở rộng quan hệ đối ngoại, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong tình hình mới.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 05/8/2026 về phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Văn bản số 39-TTr/TU ngày 06/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các sở thuộc UBND TP, UBND TP đề xuất phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Cụ thể: Thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;

Tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Nội dung này sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra sáng 10/8.