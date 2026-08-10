Đề xuất nghiên cứu 28 khu TOD dọc tuyến đường sắt TP.HCM- Cần Thơ hơn 170 nghìn tỷ đồng

ANTD.VN -Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa đề xuất nghiên cứu 28 khu TOD dọc tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, tạo cơ sở phát triển các đô thị, thương mại và dịch vụ gắn với hệ thống đường sắt.

Theo phương án đề xuất, 28 khu vực quanh các nhà ga sẽ được nghiên cứu để phát triển đô thị nén, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao hiệu quả đầu tư tuyến đường sắt.

Theo báo cáo, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có chiều dài hơn 175km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Điểm đầu tuyến đặt tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).

Đối với TP.HCM, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu 8 khu TOD trong phạm vi bán kính khoảng 1km quanh 6 ga, trạm gồm An Bình, Vĩnh Phú, Thạnh Xuân, Tân Chánh Hiệp, Tân Tạo và Tân Kiên. Diện tích nghiên cứu sơ bộ của mỗi khu dao động từ khoảng 24 - 115ha. Trong đó, khu vực ga Thạnh Xuân và ga Tân Tạo được đề xuất bố trí hai khu TOD, còn các ga và trạm còn lại mỗi nơi một khu.

Các khu TOD được đề xuất dọc tuyến đường sắt TP.HCM- Cần Thơ

Tại Tây Ninh, hai ga Thạnh Đức và Tân An được đề xuất phát triển tổng cộng 4 khu TOD, với diện tích nghiên cứu từ khoảng 7,9 - 418ha cho mỗi khu.

Đồng Tháp được nghiên cứu 7 khu TOD quanh ga Tam Hiệp, ga Cai Lậy, ga Cái Bè và trạm An Hữu. Quy mô mỗi khu dao động từ khoảng 51 - 486ha.

Trong khi đó, Vĩnh Long được đề xuất hai khu TOD tại ga Mỹ Thuận và ga Bình Minh với diện tích khoảng 398 - 664ha mỗi khu.

Ở điểm cuối tuyến, khu vực ga Cần Thơ được nghiên cứu phát triển 7 khu TOD, quy mô từ khoảng 16ha đến hơn 1.238ha.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua đều thống nhất chủ trương nghiên cứu phát triển mô hình TOD gắn với dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như phạm vi nghiên cứu, cơ chế triển khai, phương án kết nối hạ tầng và khai thác quỹ đất.

Vị trí TOD ga Cần Thơ

Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương nhằm thống nhất phương án thực hiện, hoàn thiện hồ sơ và bảo đảm việc phát triển các khu TOD được triển khai đồng bộ với dự án đường sắt.

TOD là mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm hạt nhân. Theo đó, khu vực quanh các nhà ga được quy hoạch với mật độ phát triển cao, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng cùng các công trình giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng. Mô hình này được kỳ vọng giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, gia tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hiện dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ đang được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư.

Theo phương án nghiên cứu giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường đơn khổ 1.435mm phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa.

Tuyến đường sắt được thiết kế với tốc độ tối đa 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư trong tháng 8, khởi công vào năm 2028 và cơ bản hoàn thành trong năm 2035.

Khi đi vào khai thác, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ sẽ trở thành trục vận tải khối lượng lớn kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo động lực hình thành các hành lang phát triển đô thị và kinh tế dọc tuyến.