Sun PhuQuoc Airways chốt lộ trình nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330 để chuẩn bị bay quốc tế

ANTD.VN - Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330, trong đó 4 tàu dự kiến gia nhập đội bay trong năm 2026 và 4 tàu tiếp theo được bàn giao lần lượt trong 4 tháng đầu năm 2027.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hãng mở rộng phạm vi khai thác và từng bước đưa Phú Quốc kết nối với những thị trường quốc tế xa hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: “Việc đầu tư đội tàu thân rộng Airbus A330 là một bước đi chiến lược trong quá trình phát triển của Sun PhuQuoc Airways. Chúng tôi không chỉ hướng tới mở rộng mạng bay, mà còn muốn nâng cấp trải nghiệm của hành khách trên những hành trình dài hơn, với sản phẩm và dịch vụ được đầu tư bài bản ngay từ đầu. Đây cũng là nền tảng để SPA từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế”.

Theo kế hoạch của Hãng, hai tàu A330 đầu tiên dự kiến về Việt Nam trong tháng 9/2026 sẽ được đưa vào khai thác ngay, tạo thêm năng lực để SPA tăng cường các đường bay tới Hàn Quốc và mở rộng kết nối quốc tế tới Nga, Kazakhstan.

Đội tàu bay thân rộng Airbus A330 sẽ gia nhập SunPhuQuoc Airways trong năm 2026 và 2027

Tiếp đó, 1 tàu sẽ được bàn giao trong tháng 10 và 1 tàu trong tháng 12, nâng tổng số A330 gia nhập đội bay trong năm 2026 lên 4 chiếc.

Sang năm 2027, khi 4 tàu A330 tiếp theo lần lượt được đưa vào khai thác, năng lực đội tàu được mở rộng sẽ tạo dư địa để SPA tiến xa hơn về phạm vi thị trường, với các đường bay tới Nhật Bản và Australia dự kiến triển khai ngay từ quý I, đầu quý II, đồng thời nghiên cứu khai thác một số điểm đến tại châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Đội tàu và mạng bay vì thế được phát triển theo một lộ trình đồng bộ, từng bước đưa SPA từ mạng bay khu vực tới các thị trường tầm trung và đường dài, với Phú Quốc giữ vai trò trung tâm kết nối.

Trước khi đưa vào khai thác thương mại, các tàu A330 đang được Sun PhuQuoc Airways tập trung hoàn thiện nội thất và ngoại thất, hướng tới diện mạo đồng nhất với bộ nhận diện mới của hãng và nâng cấp trải nghiệm hành khách trên các hành trình dài.

Đội tàu A330 sẽ được khai thác với 3 hạng ghế, đáp ứng đa dạng nhu cầu hành khách.

Đặc biệt, cả ba khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân, kết nối với hệ thống giải trí không dây (IFE) với kho nội dung được tuyển chọn đa dạng.

Hãng hàng không xác định, đội tàu A330 là một phần trong chiến lược phát triển đội tàu thân rộng của Sun PhuQuoc Airways. Dự kiến từ năm 2031, hãng sẽ nhận bàn giao 40 tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu, mở ra năng lực khai thác các hành trình liên lục địa và từng bước mở rộng phạm vi kết nối của SPA tới những thị trường xa hơn trên thế giới.