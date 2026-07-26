Sẽ lấy ý kiến các bên liên quan về quy hoạch sân bay Nội Bài trong tháng 8

ANTD.VN - Dự kiến trong tháng 8, Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và UBND TP. Hà Nội về quy hoạch sân bay quốc tế Nội Bài trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong năm nay.

Liên quan đến quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài kéo dài, gây ảnh hưởng đến người dân dự kiến nằm trong vùng quy hoạch, Bộ Xây dựng cho hay, Bộ này đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao các đơn vị triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

Do quỹ đất phát triển hạn chế, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lựa chọn tư vấn quốc tế lập quy hoạch chi tiết.

Hiện tại, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo đầu kỳ. Dự kiến trong tháng 8, Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và UBND TP. Hà Nội trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong năm nay.

Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 8 sẽ lấy ý kiến của các bên liên quan về quy hoạch sân bay Nội Bài

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP. Hà Nội xác định ranh giới sân bay Nội Bài để phục vụ quản lý và làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trong khu vực.

Nội Bài hiện là sân bay lớn nhất miền Bắc. Công trình được khởi công năm 1977, đưa vào khai thác dân dụng từ năm 1978. Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nội Bài được định hướng nâng công suất lên khoảng 35 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 60 triệu khách vào năm 2050.

Quy hoạch này được điều chỉnh trong bối cảnh có thêm sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), cách Nội Bài khoảng 43 km, với công suất thiết kế 30 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đầu và tăng lên 50 triệu khách vào năm 2050. Do hai sân bay cùng khai thác trong một vùng, việc phân bổ công suất được tính toán để bảo đảm an toàn và tối ưu hiệu quả khai thác.

Bên cạnh việc mở rộng sân bay Nội Bài và phát triển sân bay Gia Bình, TP. Hà Nội cũng định hướng xây dựng thêm một sân bay quốc tế tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 ha.