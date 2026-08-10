Bệnh viện Đa khoa Yên Phong hướng tới sự hài lòng của người bệnh

ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), số lượt khám bệnh, điều trị nội trú, số ca phẫu thuật và các chỉ số cận lâm sàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Yên Phong không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn

Nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn

Ngay từ đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện duy trì nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đẩy mạnh cải cách quy trình chuyên môn.

Một trong những điểm nổi bật là bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình khám bệnh theo hướng liên tục, một chiều, giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi và thuận tiện hơn trong quá trình khám, điều trị. Bên cạnh đó, các chương trình quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, viêm gan, bệnh tuyến giáp và chạy thận nhân tạo tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện thực hiện 114.261 lượt khám bệnh, tăng 9,7%, tương đương hơn 10.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện thực hiện 114.261 lượt khám bệnh, tăng 9,7%, tương đương hơn 10.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số lượt khám bảo hiểm y tế đạt 107.738 lượt, cho thấy chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.

Số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 9.448 lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 99% kế hoạch, trong khi thời gian điều trị nội trú trung bình được duy trì ở mức 5,9 ngày, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và sử dụng hợp lý nguồn lực.

Không chỉ chú trọng điều trị, bệnh viện còn thường xuyên rà soát các quy trình kỹ thuật, cập nhật phác đồ điều trị, tổ chức bình hồ sơ bệnh án, bình đơn thuốc nhằm chuẩn hóa hoạt động chuyên môn và giảm thiểu sai sót trong khám chữa bệnh.

Đầu tư nhân lực, kỹ thuật và chuyển đổi số tạo động lực phát triển

Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kỹ thuật mới. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã cử 17 cán bộ tham gia đào tạo tại các bệnh viện tuyến trên về nhiều lĩnh vực chuyên sâu như nội soi tiêu hóa, cấp cứu ngoại khoa, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, chụp cộng hưởng từ (MRI), thở máy không xâm nhập... Đồng thời, nhiều lớp tập huấn chuyên môn cũng được tổ chức ngay tại đơn vị như cấp cứu ngừng tuần hoàn, điều trị tay chân miệng, cập nhật điều trị đột quỵ thiếu máu não, sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen và COPD.

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Yên Phong thực hiện ca phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn trong phòng mổ vô khuẩn một chiều, minh chứng cho năng lực triển khai kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở

Nhờ chú trọng đào tạo và đầu tư kỹ thuật, số ca phẫu thuật của bệnh viện tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện thực hiện 1.012 ca phẫu thuật, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động cận lâm sàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với 163.737 xét nghiệm, tăng 5,53%, và 123.015 lượt chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, tăng 10,83%.

Một dấu ấn quan trọng khác là việc bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ. Các nội dung như số hóa hồ sơ, ký số văn bản, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử đều đạt 100%. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 57%, góp phần giảm thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Cùng với đó, phòng xét nghiệm của bệnh viện tiếp tục duy trì tiêu chuẩn ISO 15189:2022, khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới bệnh viện thông minh

Không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong còn chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh thân thiện, an toàn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Ngay từ khi nhập viện, người bệnh được bảo đảm đầy đủ chăn, màn, quần áo sạch, nước uống và thuốc điều trị. Các buồng bệnh luôn được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng theo tiêu chuẩn 5S. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng cường, chất thải y tế được phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định nhằm bảo đảm môi trường điều trị an toàn.

ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Dương - Giám đốc Bệnh viện chủ trì cuộc Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

Bệnh viện cũng duy trì họp Hội đồng người bệnh hằng tháng, khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh định kỳ để lắng nghe ý kiến đóng góp, kịp thời điều chỉnh những tồn tại trong công tác phục vụ.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện hoàn thiện nhiều gói mua sắm, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị; đưa máy CT vào hoạt động; triển khai thuê hệ thống máy cộng hưởng từ; mua sắm dàn nội soi tiêu hóa cùng nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, mục tiêu của đơn vị không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn mà còn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, duy trì phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2022, đẩy mạnh triển khai mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và phát triển tổng đài chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy Bệnh viện Đa khoa Yên Phong đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở khám chữa bệnh tin cậy của người dân trên địa bàn. Với sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, kỹ thuật, cơ sở vật chất và chuyển đổi số, bệnh viện không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.