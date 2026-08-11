Bệnh vện Đa khoa Yên Thế: Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

ANTD.VN - Thực hiện phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, tháng 6/2026, Bệnh viện Đa khoa Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến quy trình phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Bệnh viện Đa khoa Yên Thế tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng với các nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn công tác khám, chữa bệnh

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Mỗi ngày, ngay từ sáng sớm, khu vực tiếp đón của Bệnh viện Đa khoa Yên Thế đã tấp nập người dân đến đăng ký khám bệnh. Tại các phòng khám, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng khẩn trương hướng dẫn người bệnh hoàn thiện thủ tục, thực hiện khám lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng và tư vấn điều trị theo quy trình thống nhất. Không khí làm việc khẩn trương nhưng nền nếp đã trở thành hình ảnh quen thuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xác định chất lượng chuyên môn là yếu tố quyết định uy tín của bệnh viện, Ban Giám đốc luôn chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị, chăm sóc người bệnh và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Công tác thường trực cấp cứu được duy trì 24/24 giờ; hoạt động hội chẩn, bình bệnh án, kiểm tra sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo báo cáo chuyên môn, trong tháng 6/2026, Bệnh viện Đa khoa Yên Thế và Phòng khám đa khoa khu vực Mỏ Trạng đã tiếp nhận 10.128 lượt khám bệnh, trong đó bệnh viện thực hiện 8.973 lượt, phòng khám khu vực thực hiện 1.155 lượt. Mặc dù số lượt khám ngoại trú giảm nhẹ so với tháng trước nhưng số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 1.194 lượt, tăng 56 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 94,4%, tăng 7,6%. Những con số này cho thấy nhu cầu điều trị của người dân vẫn ở mức cao, đồng thời phản ánh năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị của bệnh viện ngày càng được khẳng định.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện Đa khoa Yên Thế còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động; khám sức khỏe tuyển sinh và duy trì hoạt động tiêm chủng thường xuyên. Những hoạt động này góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao ý thức phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Bệnh viện đa khoa Yên Thế phối hợp với Chi đoàn công an xã Yên Thế tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, chuyển đổi số đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện Đa khoa Yên Thế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành của đơn vị.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, bệnh viện tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo thống kê, 99,8% người bệnh đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để xác thực thông tin khi đến khám, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy. Quy trình tiếp nhận được rút ngắn đáng kể, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bệnh viện cũng duy trì hiệu quả việc kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với Cổng giám định bảo hiểm y tế; thực hiện liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử và khai báo lưu trú điện tử cho người bệnh điều trị nội trú. Đồng thời, tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt khoảng 75%, góp phần hiện đại hóa hoạt động tài chính và tạo thuận lợi cho người dân.

Một điểm nhấn khác là việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử. Số lượt người bệnh đến khám đã tích hợp sẵn thẻ BHYT vào Sổ sức khỏe điện tử trong tháng là 3.507 lượt, số người bệnh và người nhà được hỗ trợ tích hợp là 115 lượt. Tỷ lệ người đến khám được tích hợp sẵn và hỗ trợ tích hợp thẻ BHYT vào Sổ sức khỏe điện tử đạt 45,0%. Số người bệnh và người nhà được hỗ trợ nhưng không thành công là 175 lượt. Số người bệnh sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi đi khám chữa bệnh là 3.784 lượt, đạt 47,0%.

Bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thế.

Song hành với chuyển đổi số, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực luôn được bệnh viện quan tâm. Trong tháng, nhiều cán bộ được cử tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, quản lý chất lượng bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Các buổi sinh hoạt khoa học, hội chẩn chuyên môn và tập huấn tại chỗ cũng được duy trì thường xuyên, giúp đội ngũ y, bác sĩ cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xử trí các tình huống trong thực tiễn.

Đồng thời, bệnh viện tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử và phong cách phục vụ người bệnh; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện. Mỗi cán bộ, viên chức đều được quán triệt tinh thần đổi mới thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm tiêu chí đánh giá chất lượng công việc.

Bác sĩ Nguyễn Doanh Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thế cho biết, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, hồ sơ bệnh án điện tử và Sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, đơn vị tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kỹ thuật mới, cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.