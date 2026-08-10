Doanh nghiệp nào vừa đề xuất làm nhà đầu tư mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ

ANTD.VN - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị được chấp thuận là nhà đầu tư đề xuất dự án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP.

Theo doanh nghiệp, qua nghiên cứu sơ bộ, Công ty đánh giá có khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động để thực hiện dự án, không sử dụng vốn nhà nước.

Nếu được chấp thuận, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cam kết tự tổ chức lập Đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, bằng kinh phí của doanh nghiệp và trình cơ quan có thẩm quyền theo tiến độ yêu cầu.

Doanh nghiệp cũng cam kết tự chịu toàn bộ chi phí, phí và rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.

Theo Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, doanh nghiệp đã tham gia thi công một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Một doanh nghiệp vừa đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài hơn 40 km, quy mô 4 làn xe, được hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 12/2023.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 11,63 km, đoạn qua tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, gồm 2.900 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 853 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và giảm tải cho Quốc lộ 2, đồng thời tạo kết nối nhanh giữa khu vực với Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc bộ.

Tuyến đường cũng tạo điều kiện để Tuyên Quang tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng về du lịch, dịch vụ, đô thị và thương mại; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên hành lang kinh tế Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội.