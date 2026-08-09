Trường Đại học Thăng Long công bố điểm chuẩn năm 2026

ANTD.VN - Chiều 9-8, Trường Đại học Thăng Long chính thức công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hệ chính quy năm 2026.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long vừa công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026.

Trong số các chương trình đào tạo, Truyền thông đa phương tiện có mức điểm chuẩn cao nhất, 23,31 điểm. Đây cũng là ngành được nhiều thí sinh quan tâm trong những năm gần đây, cùng nhóm ngành kinh tế, quản lý, công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Năm nay, Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh theo 6 phương thức, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành Thanh nhạc và Thiết kế đồ hoạ)

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

(Áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành Thanh nhạc và Thiết kế đồ hoạ)

Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hoặc kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hoặc kết quả thi đánh giá năng lực (SPT) do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức

(Áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành Thanh nhạc, Thiết kế đồ hoạ)

Phương thức 4: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT (học bạ)

(Áp dụng đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Điều dưỡng)

Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu

(Áp dụng đối với ngành Thanh nhạc và Thiết kế đồ hoạ)

Phương thức 6: Xét tuyển thẳng

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 của Trường Đại học Thăng Long (Ảnh: Trường ĐH Thăng Long)

Trường Đại học Thăng Long cho biết chỉ tiêu tuyển sinh 2026 là 3000 chỉ tiêu với 25 chuyên ngành đào tạo.

Để tăng cơ hội xét tuyển cho thí sinh, năm nay nhà trường bổ sung nhiều tổ hợp xét tuyển mới tập trung vào các ngành học đang là xu hướng hiện nay như ngoại ngữ, khối ngành kinh tế - quản lý, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, bổ sung phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển qua đánh giá năng lực, bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ mới bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh như HSK, HSKK (tiếng Trung), JLPT (tiếng Nhật), TOPIK (tiếng Hàn).