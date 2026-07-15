Đề xuất tăng lương tối thiểu lên đến 9,8% từ 1/1/2027

ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ nguyên đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng là 9,8% và 8,5% trước phiên đàm phán thứ hai của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến họp phiên thứ hai đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2027 vào ngày 16/7.

Trao đổi với báo chí về nội dung thương lượng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết phía đại diện người lao động vẫn tiếp tục giữ nguyên các phương án như đề xuất tại phiên đầu tiên của hội đồng.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng. Phương án 1 tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Còn phương án 2 tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, mức lương tối thiểu theo giờ được đề xuất xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng, có áp dụng hệ số điều chỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2027.

Lý giải căn cứ để xây dựng 2 phương án trên, Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, cơ quan này dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, theo khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất...

Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh những khó khăn về thu nhập mà còn cho thấy chất lượng sống của một bộ phận lớn người lao động đang chịu nhiều áp lực. Khi phần lớn thu nhập chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tích lũy gần như không có, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng bấp bênh trước những biến động về việc làm, sức khỏe hoặc chi phí sinh hoạt.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và mức sống tối thiểu, tạo dư địa để người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.

Về phía doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho rằng cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, với tỷ lệ tăng phù hợp.

Song về thời điểm điều chỉnh tiền lương, đại diện phía người sử dụng lao động đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là 1/7/2027.