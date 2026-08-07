Hà Nội công khai số điện thoại tiếp nhận, giải đáp thông tin y tế

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa công bố thêm 19 số điện thoại đầu mối để tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Các số điện thoại và hướng dẫn làm việc trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế Hà Nội

Ngày 6/8, Sở Y tế Hà Nội ban hành Thông báo số 7941/TB-SYT về việc tiếp nhận, giải đáp thông tin và hướng dẫn tổ chức, công dân.

Theo thông báo, ngoài 2 số điện thoại đường dây nóng đã được công khai, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục công bố thêm 19 số điện thoại đầu mối để tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Các lĩnh vực được hỗ trợ gồm: khám chữa bệnh; dược; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra lĩnh vực y tế; tổ chức cán bộ; bảo trợ xã hội; dân số, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội...

Danh sách các số điện thoại được công khai trên các nền tảng số của Sở Y tế Hà Nội, đồng thời niêm yết tại Bộ phận Văn thư tiếp đón để người dân và tổ chức thuận tiện liên hệ khi có nhu cầu.

Bên cạnh hình thức hỗ trợ qua điện thoại, Sở Y tế Hà Nội cũng tổ chức tiếp đón và hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận Văn thư, trụ sở Sở Y tế Hà Nội (số 4 Sơn Tây, phường Ba Đình). Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, không bao gồm ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ, Tết theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu toàn thể công chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công chức được phân công làm việc với tổ chức, cá nhân phải hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị; không gây phiền hà, sách nhiễu hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu ngoài quy định.

Đối với tổ chức, công dân đến liên hệ, Sở Y tế Hà Nội đề nghị chuẩn bị và cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) để làm căn cứ xem xét, trả lời và hướng dẫn, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định, đúng trình tự, công khai, minh bạch, văn minh và hiệu quả.