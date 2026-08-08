PGS.TS Hà Đình Đức - nhà nghiên cứu về rùa Hồ Gươm qua đời ở tuổi 87

ANTD.VN - PGS.TS Hà Đình Đức, người được biết đến với biệt danh "nhà rùa học", vừa qua đời sáng 7/8, hưởng thọ 87 tuổi.

PGS.TS Hà Đình Đức sinh năm 1940 tại xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân cũ, nay là xã Xuân Hồng, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi nghỉ hưu, ông là giảng viên Khoa Sinh, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người dân Thủ đô và cả nước vẫn biết đến ông như một “nhà rùa học” khi gắn bó, nghiên cứu sớm nhất về rùa Hồ Gươm. Từ năm 1991, ông đã có 6 công trình nghiên cứu cấp Quốc gia về Hồ Gươm, viết khoảng 200 bài về rùa Hồ Gươm.

Cơ duyên đưa ông đến với rùa Hoàn Kiếm bắt đầu từ năm 1991, khi tình cờ bắt gặp một cá thể rùa khổng lồ nổi lên mặt nước Hồ Gươm trong lúc đi qua phố Hàng Khay. Từ đó, ông dành nhiều thời gian quan sát, ghi chép, chụp ảnh và thu thập tư liệu về tập tính, môi trường sống cũng như lịch sử của loài rùa này.

Cố PGS.TS Hà Đình Đức bên cá thể rùa Hồ Gươm

Trong suốt nhiều thập kỷ, những nghiên cứu của PGS.TS Hà Đình Đức đã góp phần bổ sung nhiều dữ liệu khoa học quan trọng về cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Hồ Gươm. Các công trình và tư liệu của ông cũng góp phần thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn loài rùa quý hiếm này.

Ghi nhận những nghiên cứu, đóng góp về rùa Hồ Gươm của PGS.TS Hà Đình Đức, Hà Nội đã quyết định xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2012.

Ông cũng là người nêu ý tưởng xây cột mốc "km 0" tại Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời, đưa ra nhiều đề xuất như tôn tạo khu tưởng niệm vua Lê; tổ chức lễ hội ngày đăng quang vua Lê Thái Tổ; dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đề nghị đặt tên Đào Cam Mộc - người có công đầu tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi vua - cho một đường phố ở Thủ đô.

Lễ viếng PGS.TS Hà Đình Đức bắt đầu vào lúc 8h15 ngày 11/8 tại Nhà tang lễ Thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 9h15 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. An táng cùng ngay tại nghĩa trang Dạ Cá, Xuân Hồng, Thanh Hóa.