Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục dao động từ 16-24,5

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 13/8/2026, các cơ sở đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1.
Từ trưa 9/8, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ đại học hệ chính quy năm 2026.
Dưới đây là điểm chuẩn vào Học viện Quản lý giáo dục:
|Mã ngành
|Tên ngành
|Chỉ tiêu
|Điểm chuẩn
|7140101
|Giáo dục học (Giáo dục trẻ rối loạn phát triển)
|120
|23,5
|7140114
|Quản lý giáo dục
|220
|23,45
|7220201
|Ngôn Ngữ Anh
|77
|24,5
|7310101
|Kinh tế
|120
|20,35
|7310403
|Tâm lý học giáo dục
|215
|23
|7340406
|Quản trị văn phòng
|135
|22,75
|7480201
|Công nghệ thông tin
|150
|16
Điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương về phương thức gốc: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Mức trần học phí sẽ thay đổi khi Nhà nước ban hành các Quy định mới về học phí/chi phí đào tạo hoặc văn bản pháp luật thay thế Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025.