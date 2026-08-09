Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục dao động từ 16-24,5

ANTD.VN - Học viện Quản lý giáo dục công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026, dao động từ 16-24,5 điểm.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 13/8/2026, các cơ sở đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1.

Từ trưa 9/8, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ đại học hệ chính quy năm 2026.

Dưới đây là điểm chuẩn vào Học viện Quản lý giáo dục:

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn 7140101 Giáo dục học (Giáo dục trẻ rối loạn phát triển) 120 23,5 7140114 Quản lý giáo dục 220 23,45 7220201 Ngôn Ngữ Anh 77 24,5 7310101 Kinh tế 120 20,35 7310403 Tâm lý học giáo dục 215 23 7340406 Quản trị văn phòng 135 22,75 7480201 Công nghệ thông tin 150 16

Điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương về phương thức gốc: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Mức trần học phí sẽ thay đổi khi Nhà nước ban hành các Quy định mới về học phí/chi phí đào tạo hoặc văn bản pháp luật thay thế Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025.