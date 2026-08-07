Hà Nội đã làm sạch hơn 1,5 triệu thửa đất đủ tiêu chí "Đúng-đủ-sạch-sống"

ANTD.VN -Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến ngày 6/8, đã hoàn thành hơn 1,5 triệu thửa đất theo tiêu chí “Đúng-đủ-sạch-sống”.

Báo cáo tại Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề cho báo chí sáng 7/8, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thống kê đến ngày 6/8, trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 4,8 triệu thửa đất trên bản đồ địa chính, trong đó có hơn 2,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu phục vụ vận hành, khai thác và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức; còn lại hơn 2,3 triệu thửa đất đang xây dựng cơ sở dữ liệu.

Hiện nay còn 19/126 xã, phường đang cập nhật bổ sung bản đồ vào các khu vực còn thiếu một phần bản đồ, chủ yếu là đất nông nghiệp với diện tích tương đương khoảng 47.000 ha để phục vụ cập nhật đất nông nghiệp.

Hà Nội đang triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai, đến nay đã có 1,5 triệu thửa đất đạt tiêu chí "đúng-đủ-sạch-sống"

Tính đến ngày 6/8, đã hoàn thành hơn 1,5 triệu thửa đất theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”; đã thu thập bổ sung thông tin được gần 400.00/999.116 thửa đất, đạt 39,3%; đã thu thập mới dữ liệu đối với thửa đất đang xây dựng cơ sở dữ liệu 1,212 triệu/2,326 triệu thửa đất, đạt 52,1%.

Sở NN&MT đã phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức thường xuyên, nhiều đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Kết quả đã có gần 2,6 triệu thửa đất và căn hộ được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, Sở NN&MT đã đồng bộ cơ sở dữ liệu về đất đai đối với 126/126 xã, phường lên Trung ương và đang tiếp tục cập nhật đồng bộ dữ liệu hàng ngày theo phương châm “Hoàn thiện đến đâu đồng bộ tới đó”.

Ông Tấn cho biết, khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhất là đất nông nghiệp, liên quan hơn 2 triệu thửa đất. Trong khi đó, đất nông nghiệp được cấp sổ qua các thời kỳ, lại có sự biến đổi liên tục về ranh giới bờ thửa.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội, trên cơ sở khai thác các thửa đất đã “đúng-đủ-sạch-sống”, Sở NN&MT đã tham mưu UBND TP cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục, bước đầu “điện tử hoá” một số thủ tục hành chính toàn trình.

Cụ thể như, cắt giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai toàn trình thủ tục trên môi trường điện tử. Ví dụ như chứng minh nhân thân, giấy đăng ký doanh nghiệp…

Đặc biệt, Sở đang phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công xây dựng dự thảo quy trình nội bộ triển khai thực hiện thủ tục hành chính toàn trình về giao dịch bảo đảm, dự kiến sẽ tiết kiệm các loại chi phí cho Nhà nước, người dân và doanh nghiệp khoảng 650 tỷ đồng/năm.

Giảm tải cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc phải cung cấp lại giấy tờ, tài liệu đã được số hoá. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng mạnh, người dân có thể tra cứu thông tin thửa đất, tình trạng pháp lý của mình bất kỳ lúc nào qua Cổng dịch vụ công.

Thời gian tới, Sở NN&MT tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thành toàn bộ thửa đất đã có cơ sở dữ liệu, đặc biệt là đất ở, đảm bảo tiêu chí "đúng-đủ-sạch-sống"…