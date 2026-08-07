ANTD.VN - Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp UBND phường Hoàn Kiếm khảo sát thực địa tại các khu chung cư, tập thể cũ, đánh giá toàn diện hiện trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm xây dựng các giải pháp khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực trạng phương tiện PCCC tại khu tập thể cũ

Thực hiện Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND ngày 27-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, ngày 7-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra hiện trạng PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thực chất điều kiện an toàn PCCC tại các công trình đã đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, qua đó xây dựng phương án sửa chữa, bổ sung phương tiện, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 7 khảo sát hiện trạng PCCC tại chung cư, tập thể cũ, từng bước xóa nguy cơ cháy nổ theo Nghị quyết 79

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn trung tâm của Thủ đô với mật độ dân cư cao, tập trung nhiều khu nhà tập thể, chung cư cũ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Sau thời gian dài khai thác, nhiều công trình đã xuống cấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không còn đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn hiện hành; đường giao thông nội bộ chật hẹp, nguồn nước chữa cháy còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra cháy, nổ.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá toàn diện từng hạng mục liên quan đến công tác PCCC&CNCH như hiện trạng cơi nới "chuồng cọp", lối thoát nạn thứ hai, khả năng tiếp cận của xe chữa cháy, hệ thống điện sinh hoạt, việc trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình cũng như năng lực hoạt động của lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở. Việc khảo sát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm xác định chính xác những tồn tại cần ưu tiên xử lý, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu nhà.

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều khu nhà vẫn tồn tại các nguy cơ mất an toàn như hệ thống dây dẫn điện chằng chịt, xuống cấp; hành lang, cầu thang bộ bị chiếm dụng để đồ đạc và phương tiện, gây cản trở nghiêm trọng lối thoát nạn khi xảy ra sự cố. Đây đều là những vấn đề cần sớm được khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan và tạo điều kiện cho người dân thoát hiểm cũng như lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường khi có tình huống phát sinh.

Đoàn khảo sát thực trạng đường lối thoát nạn, hệ thống điện của các tập thể cũ

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 7 cùng UBND phường Hoàn Kiếm đã thống nhất nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND. Trong đó, sẽ lập hồ sơ khắc phục tồn tại PCCC đối với từng khu chung cư, tập thể cũ; xác định rõ các hạng mục không thể khắc phục theo tiêu chuẩn hiện hành để áp dụng giải pháp kỹ thuật nâng cao mức độ an toàn; tham mưu bổ sung kinh phí trang bị bình chữa cháy, thiết bị phá dỡ, đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống truyền tin báo cháy; đồng thời vận động 100% hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị tối thiểu một bình chữa cháy xách tay và mặt nạ phòng độc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục củng cố lực lượng PCCC dân phòng, tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc thù không gian chật hẹp của các khu tập thể cũ.

Việc chủ động khảo sát, đánh giá hiện trạng PCCC&CNCH tại các khu chung cư, tập thể cũ không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND mà còn góp phần từng bước xóa bỏ các "điểm nóng" về nguy cơ cháy, nổ, xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho người dân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội.