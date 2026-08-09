Xuất hiện điểm chuẩn đại học cao tuyệt đối 30 điểm

Ngành Trí tuệ nhân tạo ĐH Công nghệ thông tin-ĐHQG TP HCM có mức điểm chuẩn 30 điểm.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP HCM là trường có mức điểm chuẩn cao tuyệt đối 30/30 đầu tiên được công bố.



Theo đó, ngành Trí tuệ nhân tạo của trường này có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30. Tiếp theo là Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính với 88,5, tương đương 26,55 điểm trở lên theo thang 30. Đây là những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn.

Những ngành còn lại lấy từ 76/100 điểm trở lên, tương đương từ 22,8 điểm theo thang 30. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10/8, xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2026 ở tất cả ngành như sau:

Cũng trong ngày 9/8, Học viện Ngân hàng cũng đã công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn thấp nhất ở 4 chương trình liên kết cấp song bằng quốc tế. Với các chương trình còn lại, mức trúng tuyển tương đối đồng đều, chủ yếu ở khoảng 24-26.

Được biết, điểm chuẩn năm nay của trường này tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái do có gần 54.000 thí sinh đăng ký với khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm ngoái.

Điểm chuẩn 45 chương trình đào tạo Học viện Ngân hàng năm 2026 như sau: