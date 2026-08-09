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Bắc bộ tăng nhiệt mạnh, nắng nóng kéo dài hết tuần tới

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Trong ngày hôm nay 9/8, khu vực Đông Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 8/8, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,0 độ C; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 35,5 độ C; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 36,3 độ C; Láng (TP. Hà Nội) 35,8 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38,1 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 35,9 độ C…, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-70%.

Trong ngày hôm nay 9/8, khu vực Đông Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

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Nắng nóng ở Bắc bộ tăng nhiệt mạnh, kéo dài hết tuần tới

Ngày 10/8, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Theo dự báo, khu vực Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

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