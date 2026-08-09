"Đi từng ngõ, gõ từng nhà” làm sạch dữ liệu đất đai

ANTD.VN - Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với UBND phường, Tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đối chiếu thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”.

Tổ công tác Công an phường Tây Hồ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về đợt cao điểm làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, Công an phường Tây Hồ đã chủ động phối hợp với UBND phường, Tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai các nhiệm vụ theo hướng sát dân, sát địa bàn. Không chỉ tuyên truyền tại các điểm tập trung, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, đối chiếu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thông tin cần thiết.

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an phường tận tình giải đáp những băn khoăn của người dân liên quan đến việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai; hướng dẫn chuẩn bị Căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin. Qua tuyên truyền, người dân được giải thích rõ đây không phải là thủ tục đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phát sinh chi phí, mà là hoạt động nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cách làm trực tiếp, cụ thể, lấy người dân làm trung tâm đã giúp những nội dung vốn mang tính kỹ thuật, dữ liệu trở nên dễ hiểu, dễ thực hiện hơn. Đặc biệt, với người cao tuổi, các hộ gia đình có người đi làm xa hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân phối hợp.

CAP Tây Hồ làm sạch dữ liệu đất đai chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân

Đằng sau việc rà soát từng thông tin, từng giấy tờ là mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ và có khả năng phục vụ lâu dài. Khi dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; đồng thời góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an Thủ đô với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an phường Tây Hồ xác định sự gần gũi, tận tụy và trách nhiệm với Nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Từ những con ngõ, căn nhà và từng trường hợp cụ thể, công tác làm sạch dữ liệu đất đai đang được Công an phường Tây Hồ triển khai theo hướng thực chất, không hình thức. Sự đồng thuận, phối hợp của người dân sẽ góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và mang lại những tiện ích thiết thực cho chính người dân trong tương lai.

Công an phường Tây Hồ đề nghị người dân tích cực phối hợp khi lực lượng chức năng đến rà soát, đối chiếu thông tin; chuẩn bị Căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn. Qua đó, cùng chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.