Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,07 điểm

ANTD.VN - Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn cao nhất ở ngành Kiểm toán chương trình chuẩn với 28,07 điểm.

Hội đồng tuyển sinh của Học viện Tài chính ký thông báo về kết quả trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026 tại trụ sở chính Hà Nội.

Theo đó, ngành Kiểm toán (mã ngành HC1001) có điểm chuẩn 28,07; Tiếp đến là ngành Kế toán (chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kế toán và phân tích dữ liệu).

Học viện Tài chính đã tiếp nhận gần 50.000 thí sinh đăng ký với tổng cộng 113.023 nguyện vọng.

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển khoảng 8.500 chỉ tiêu. Hiện, trường đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội, 11 chương trình tại phân hiệu Hưng Yên và 4 chương trình tại phân hiệu TP HCM.