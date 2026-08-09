Những công việc nào đang được tìm kiếm nhiều nhất từ đầu năm đến nay?

ANTD.VN - Logistics và freelancer đứng đầu bảng tìm kiếm về công việc trong 7 tháng đầu năm, theo dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc.

Những công việc làm tự do, tại nhà đang có nhiều lượt tìm kiếm

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động trong thị trường lao động. Vì vậy mà xu hướng tìm kiếm về công việc cũng có nhiều thay đổi.

Trong nhóm từ khóa về nghề nghiệp, vị trí và hình thức làm việc, “logistics” và “freelancer” đứng đầu về lượt tìm kiếm. Theo sau là các nội dung liên quan đến phiên dịch, QA, kỹ sư, nhân sự, quản trị khách sạn - nhà hàng, hành chính văn phòng, phân tích dữ liệu và lập trình.

So với cùng kỳ năm 2025, lượt tìm kiếm liên quan đến logistics tăng 213%, cao nhất trong nhóm khảo sát. Quản trị khách sạn - nhà hàng tăng 105%; IT helpdesk tăng 64%; kỹ sư, cơ khí và kỹ thuật tăng 44%.

Một số vị trí thuộc nhóm công nghệ và dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng, gồm data analyst/data engineer (+20%), QA (+13%) và business analyst (+4%). Cụm từ khóa “CEO/COO/giám đốc” tăng 43%.

Thống kê này cho thấy những biến động đáng kể trong thị trường lao động, việc làm từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, xu hướng làm việc tự do, tại nhà và trong lĩnh vực dịch vụ tăng cao. Xu hướng này có liên quan đáng kể đến sự phát triển của Internet và thương mại điện tử.

Ngoài ra, dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể của các truy vấn liên quan đến tuyển dụng trong khu vực công. Cụm “tuyển dụng công chức” tăng 96%, trong khi “tuyển dụng viên chức” tăng 374% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều văn bản về vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Bên cạnh đó là các truy vấn như: vị trí việc làm cấp xã, hồ sơ công chức viên chức, sàn giao dịch việc làm quốc gia và Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Những nội dung tìm kiếm này cho thấy người dân quan tâm đến thay đổi địa giới hành chính tại các địa phương trong thời gian qua, dẫn đến thay đổi về công việc.

Từ ngày 01/01 đến 31/07/2026, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm thuộc chủ đề việc làm. TopCV, Việc Làm 24h, VietnamWorks và CareerViet nằm trong nhóm nền tảng được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc, bên cạnh JOBOKO, JobsGO, CareerLink, HotelJob, Indeed và Việc Làm Tốt.