Bệnh nhân ung thư di căn tiên lượng tử vong trên 90% hồi phục thần kỳ sau 4 ngày điều trị tích cực

ANTD.VN - Bệnh nhân nam 70 tuổi, bị ung thư phổi di căn, nhập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với tiên lượng tử vong trên 90%, đã phục hồi thần kỳ chỉ sau 4 ngày điều trị tích cực…

Bệnh nhân N.V.T. hồi phục sau 6 ngày hồi sức tích cực

Ngày 17-7, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thông tin, Đơn nguyên Hồi sức tích cực của viện này vừa liên tiếp cứu sống nhiều người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân N.V.T. (52 tuổi, Hà Nội) mắc ung thư phổi giai đoạn muộn di căn thận.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng do tổn thương phổi tiến triển, không thể tự khạc đờm, suy thận, giảm oxy máu nghiêm trọng, tụt huyết áp và hôn mê. Ê-kíp điều trị đã khẩn trương đặt nội khí quản, mở khí quản, cho người bệnh thở máy và triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực.

Sau 6 ngày điều trị liên tục, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Chức năng hô hấp và chức năng thận dần hồi phục, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được. Đến ngày điều trị thứ 6, người bệnh cai máy thở thành công và được chuyển về khoa điều trị để tiếp tục chăm sóc giảm nhẹ.

Bệnh nhân T.T.T thành công vượt qua cửa tử sau 4 ngày điều trị

Một ca bệnh nguy kịch khác là bệnh nhân nam T.T.T (70 tuổi, Phú Thọ), có tiền sử ung thư phổi di căn màng tim, gan và tuyến tiền liệt gần hai năm, từng nhiều lần phải chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu.

Lần nhập viện này, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, khó thở dữ dội, rối loạn ý thức do sốc nhiễm khuẩn cực nặng, tiên lượng tử vong được đánh giá trên 90%. Gia đình người bệnh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Các y bác sĩ của Đơn nguyên Hồi sức tích cực khẩn trương hội chẩn, triển khai các biện pháp hồi sức tích cực và theo dõi sát diễn biến từng giờ để cố gắng giành giật sự sống cho người bệnh. Sau 4 ngày điều trị, người bệnh hồi phục ngoài mong đợi, được cai máy thở, rút ống nội khí quản thành công, tỉnh táo và có thể trò chuyện bình thường với người thân...

Đơn nguyên Hồi sức tích cực - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được thành lập đầu tháng 7-2026, nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị chuyên sâu đối với các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch. Sự ra đời của Đơn nguyên góp phần hoàn thiện năng lực hồi sức chuyên sâu tại bệnh viện, đặc biệt đối với người bệnh ung thư có nhiều biến chứng nặng cần được theo dõi và can thiệp tích cực liên tục.