Hà Nội chưa phê duyệt kỹ thuật truyền NMN, tế bào gốc trong khám, chữa bệnh

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản cảnh báo người dân về việc sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc.

Phòng khám đa khoa Kamly thực hiện các kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh của một số cơ quan thông tấn báo chí và người dân về việc cơ sở thẩm mỹ “tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép”.

Sau khi rà soát, Sở Y tế thông báo tới UBND xã, phường và người dân như sau:

Về việc sử dụng tế bào gốc và các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc: Bộ Y tế chưa cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các thông tin quảng cáo.

Sở Y tế chưa phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng/sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử Sở Y (https://soyte.hanoi.gov.vn tại modul Quản lý hành nghề y dược) và Trang sức khỏe Thủ đô (https://suckhoethudo.vn tại modul Tra cứu thông tin).

Nếu phát hiện các cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đề nghị người dân phản ánh đến cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động khám, chữa bệnh và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn quản lý đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo đến người dân.