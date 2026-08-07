Trang bị kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 200 dân quân tự vệ

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, nổ, thiên tai và sự cố khẩn cấp ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Đức, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho 200 dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tuyên truyền viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH qua hình ảnh, video trực quan, sinh động

Ngày 6-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Đức tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho 200 dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố và thiên tai cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng xung kích địa phương trong thực hiện phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng lăng vòi chữa cháy, cách triển khai đội hình chữa cháy cơ bản

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã truyền đạt những kiến thức trọng tâm về các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị và hộ gia đình. Bằng hình ảnh trực quan cùng những tình huống thực tế, báo cáo viên giúp học viên nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn cũng như tác động của khói, khí độc đối với sức khỏe và tính mạng con người, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Không chỉ tập trung vào nội dung PCCC, chương trình còn cập nhật nhiều kiến thức quan trọng về công tác ứng phó thiên tai, lũ lụt và cứu nạn, cứu hộ. Học viên được hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, cứu người bị đuối nước; sử dụng dây cứu hộ; sơ cấp cứu ban đầu; kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc; kỹ thuật di chuyển người bị nạn an toàn cũng như sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay, chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ phục vụ công tác cứu hộ.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa cháy ban đầu

Để tăng tính thực tiễn, báo cáo viên đã xây dựng nhiều tình huống giả định về cháy, nổ, tai nạn, sự cố khẩn cấp, yêu cầu học viên trực tiếp phân tích, lựa chọn phương án xử lý phù hợp và phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thông qua quá trình trao đổi, thực hành và rút kinh nghiệm, các học viên được củng cố kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng tham gia ứng cứu ngay từ những phút đầu khi có sự cố xảy ra.

Ở phần thực hành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chia thành nhiều nhóm để hướng dẫn dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên trực tiếp thực hành chữa cháy, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu. Việc phối hợp xử lý các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao sự tự tin, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời tăng cường tính gắn kết giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác ứng phó thiên tai, cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua chương trình, các dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng xung kích PCTT và TKCN đã được bổ sung nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực về PCCC&CNCH, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ người dân khi có sự cố, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng xung kích cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.