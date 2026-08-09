Hà Nội phát triển mới trên 28.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhờ khai thác dữ liệu thuế

ANTD.VN - Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác phối hợp, khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát triển mới gần 6.000 đơn vị với trên 28.000 lao động tham gia…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến chỉ đạo, đốc thúc công việc để hoàn thành các chỉ tiêu về công tác BHXH những tháng cuối năm 2026

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 7-2026, thành phố đã hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cho 138.719 người với tổng kinh phí 35,8 tỷ đồng; hỗ trợ 201.162 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng kinh phí 106,1 tỷ đồng, trong đó có 133.032 người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Cùng đó, công tác phát triển người tham gia và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết tháng 7-2026, toàn thành phố có 8.607.538 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,33% dân số; 2.626.507 người tham gia BHXH bắt buộc; 149.636 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.539.248 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 52.423,9 tỷ đồng, bằng 57,88% kế hoạch năm.

Đặc biệt, thông qua tăng cường phối hợp, khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính, BHXH thành phố đã phát triển mới gần 6.000 đơn vị với trên 28.000 lao động tham gia BHXH.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và người thụ hưởng. Trong 7 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã giải quyết 343.075 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN; tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 607.320 người với tổng số tiền 29.542 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,61%...

Dù vậy, tiến độ phát triển người tham gia BHXH ở một số địa bàn chưa đạt yêu cầu; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao; chi phí khám chữa bệnh BHYT tiếp tục gia tăng; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu giữa các đơn vị còn chênh lệch…

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng đơn vị, từng viên chức; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để chậm việc, sót việc.

Theo Giám đốc BHXH thành phố, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu các đơn vị cần khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu từ cơ quan Thuế, cơ quan Tài chính và các nguồn dữ liệu liên quan để rà soát, phát hiện các nhóm đối tượng còn tiềm năng;

Cùng đó, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của thành phố để góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo hướng bền vững.

Đối với công tác thu và giảm chậm đóng, Giám đốc BHXH TP Hà Nội yêu cầu tập trung đôn đốc các đơn vị chậm đóng, tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; nâng cao chất lượng giám định BHYT, tăng cường phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả.