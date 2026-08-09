Điểm chuẩn Đại học Điện lực cao nhất là 24,6

ANTD.VN - Trường Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn năm 2026,trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất với 24,6 điểm.

Cụ thể, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2026 dao động từ 16 đến 24,6 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất là 24,6.

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,25 điểm; Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có điểm chuẩn 24,15 điểm.

Các ngành Thương mại Điện tử; Marketing; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Ngôn ngữ Anh, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật nhiệt, Kiểm toán, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Kỹ thuật Robot, Công nghệ tài chính, Toán tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kinh doanh quốc tế ... có mức điểm trúng tuyển từ 16 điểm đến 23,5 điểm.

Trường Đại học Điện lực lưu ý, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực tại đường link https://xettuyen.epu.edu.vn/ (mục tra cứu). Với thí sinh trúng tuyển sẽ được nhà trường gửi thông báo trúng tuyển và nhập học qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT từ ngày 17/8.

Trước 17h ngày 21/8/2026, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Nhà trường chỉ làm thủ tục nhập học đối với các thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Từ ngày 17-23/08/2026, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến theo thời gian cụ thể được thông báo khi tra cứu trúng tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của trường Đại học Điện lực.