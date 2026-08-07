Giao gần 12.000m2 đất tại Long Biên cho Công ty An Bình Phát Holdings xây nhà ở xã hội

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký quyết định về việc giao Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings 11.742,1 m2 đất tại phường Bồ Đề, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội HH5 Long Biên.

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích 11.742,1 m2, trong đó 9.393,7 m2 được giao để xây dựng nhà ở xã hội (nhà chung cư cao tầng).

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Khu đất vừa được TP Hà Nội giao cho Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings để xây dựng nhà ở xã hội

Phần diện tích 2.348,4 m2 còn lại được giao để xây dựng nhà ở thương mại (nhà ở liền kề), cũng theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa; thực hiện các thủ tục xác định giá đất, tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Doanh nghiệp liên hệ với Thuế thành phố để thực hiện nghĩa vụ tài chính; liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (nếu có) và triển khai xây dựng theo quy định.

UBND TP cũng giao các Sở, ngành liên quan, Thuế TP Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.