Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 cao nhất gần 29 điểm

ANTD.VN - Một trong những trường công bố điểm chuẩn sớm nhất, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có mức điểm trúng tuyển cao ngất với ngành Kiểm toán 28,84 điểm.

Nhiều ngành đào tạo của ĐH Kinh tế quốc dân có điểm chuẩn trên 28 điểm

Năm 2026, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84, trong đó cao nhất là ngành Kiểm toán. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Chi tiết điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 như sau:

Năm nay, trường tuyển gần 8.800 sinh viên; dùng ba phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét tuyển kết hợp.

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 15/8 đến 17h ngày 23/8. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem là từ chối nhập học.