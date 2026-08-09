Hôm nay bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2026

ANTD.VN - Sớm nhất trong ngày 9/8, điểm chuẩn đại học 2026 sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành lọc ảo hơn 7 triệu nguyện vọng xét tuyển.

Bắt đầu công bố điểm chuẩn ĐH 2026 từ chiều nay 9/8.

Ngày 9/8, một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2026.

Trong đó, các trường như đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố vào 14h ngày 9/8, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến công bố từ 11 giờ ngày cùng ngày.

trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM; Đại học Việt Đức, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chính sách và Phát triển, Phenikaa, Đại Nam.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp vào ngày 9/8. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ ngày 11/8.

Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hoàn tất thông tin nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào ngày 10/8.

Theo kế hoạch, việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 hoàn thành trước 17h ngày 13/8. Thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17 giờ ngày 21.8. Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.