Đi vào lòng bạn đọc bằng sự mộc mạc và chân thành

ANTD.VN - Được giao trọng trách Trưởng ban - Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô (1979 - 1985), giai đoạn đất nước gặp muôn vàn khó khăn, Đại tá Phạm Văn Yến và các cán bộ, chiến sỹ đã đồng cam cộng khổ, vượt qua thử thách để khẳng định tên tuổi của tờ báo. Ngay từ thời bao cấp, An ninh Thủ đô đã có lượng độc giả đông đảo và góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhà báo, Đại tá Phạm Văn Yến (thứ 3 từ phải sang) cùng cán bộ Báo An ninh Thủ đô tiếp đón đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm Báo An ninh Thủ đô, năm 1983

Chỉ bằng ngòi bút và tấm lòng

Còn nhớ, khi độ tuổi đã ngoài 80 tuổi, Đại tá Phạm Văn Yến vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn. Khi đó, chúng tôi tới thăm ông, nhớ về quãng thời gian làm Trưởng ban - Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, đọng lại trong tâm trí người lãnh đạo cao nhất của tờ báo là tinh thần làm việc của các cán bộ, chiến sỹ đã vượt qua khó khăn và gian khổ, đưa đến bạn đọc những bài viết có chất lượng.

Với phương tiện đi lại hồi ấy chỉ có xe đạp và phần lớn các phóng viên đều chưa qua trường lớp đào tạo chính quy nhưng có lẽ, chính sự mộc mạc và làm việc bằng niềm đam mê và tình yêu với nghề đã giúp các bài viết của An ninh Thủ đô đi vào lòng bạn đọc một cách chân thành và tự nhiên.

Đất nước sau giải phóng gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp... Thế nhưng, chỉ bằng ngòi bút và tấm lòng, các phóng viên của ANTĐ An ninh Thủ đô thời kỳ đầu đã rong ruổi trên nhiều nẻo đường, đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc thù địch bằng hàng loạt các bài viết sắc sảo.

Trong ký ức vẹn nguyên về tờ báo, Đại tá Phạm Văn Yến nhớ mãi một lần cùng các đồng nghiệp đến viết bài tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm cũ. Do tính chất phức tạp của vụ việc có một số đối tượng trong làng thúc ép người dân phải đi khỏi nơi sinh sống với lời đe dọa: nếu ở lại sẽ chết, nên đích thân ông đã tới thị sát tình hình. Sau chuyến đi dài dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, dù còn khá mệt nhưng ông và 2 phóng viên đã bắt tay ngay vào công việc. Vừa đến cổng làng, đã thấy rất đông bà con tụ tập, ngóng đợi đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô. Bầu không khí lo lắng có cả sợ hãi bao trùm toàn bộ cuộc làm việc giữa những người nông dân chất phác và các phóng viên của tờ báo. Một mặt nắm tình hình, xoa dịu nỗi lo lắng, mặt khác chỉ đạo phóng viên viết bài, Đại tá Phạm Văn Yến đã dùng những lời lẽ thuyết phục, vận động bà con, phần nào giúp người dân an tâm trước những lời dọa nạt của kẻ xấu.

Ngay sau đó, Báo An ninh Thủ đô đã có bài phản ánh vụ việc. Ngày tờ báo phát hành, báo ra đến đâu hết đến đó, thậm chí, bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn yêu cầu báo nối bản để có thêm nhiều người cùng được biết tới sự việc xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Nhà báo, Đại tá Phạm Văn Yến được giao trọng trách Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô (1979 - 1985) đã cùng các cán bộ, chiến sĩ đồng cam cộng khổ, vượt qua thử thách để khẳng định tên tuổi của Báo An ninh Thủ đô

Cái tình của người làm báo

Khoảng thời gian Đại tá Phạm Văn Yến làm Trưởng ban - Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô cũng là thời điểm người Hà Nội còn nặng gánh cơm áo gạo tiền. Nhưng có điều lạ, dù khó khăn là vậy nhưng người dân khi ấy chẳng ngại ngần đều đặn hàng tuần bỏ tiền ra mua một tờ báo của Sở Công an Hà Nội. Điều đó chứng tỏ, tờ báo đã có chỗ đứng trong lòng bạn đọc ngay từ thời bao cấp và là một trong các tờ báo được đón đọc của Hà Nội.

Vừa làm Trưởng phòng Công tác Chính trị, lại kiêm Trưởng ban - Ban Biên tập, nhưng Đại tá Phạm Văn Yến luôn sát sao với tờ báo. Ông chủ động yêu cầu các phóng viên nắm tình hình, vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ địch và chỉ cho người dân hiểu bản chất của vấn đề. An ninh Thủ đô đã có nhiều bài viết thể hiện lập trường vững vàng và bản lĩnh của một tờ báo trẻ. Không chỉ được người dân yêu mến, ngay lãnh đạo thành phố Hà Nội và Nhà nước cũng rất hoan nghênh tính chủ động và kịp thời của An ninh Thủ đô. Các lãnh đạo cấp cao như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ đã đến thăm và biểu dương Báo An ninh Thủ đô.

Đằng sau các thành tích, cái tình của những người làm Báo An ninh Thủ đô dành cho nhau luôn đọng lại trong người cựu lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô niềm xúc động. Thời gian đó, dù vật chất còn thiếu thốn song tình người lại nồng ấm, dường như không có khoảng cách giữa thủ trưởng cơ quan và các cán bộ, phóng viên. Mỗi chuyến đi công tác giữa người đứng đầu cơ quan và các phóng viên là một lần tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau và tình yêu nghề thêm thắt chặt. Đặc biệt, hiểu những khó khăn của các đồng nghiệp trong cơ quan đang thực hiện công việc chuyên môn bằng năng khiếu nhiều hơn kỹ năng tác nghiệp, Đại tá Phạm Văn Yến đã cử các phóng viên đi học trường đào tạo báo chí. Điều đó làm người đứng đầu cơ quan như Đại tá Phạm Văn Yến vui vì ông đã dìu dắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên phát triển tài năng.

Dù về hưu đã mấy chục năm, nhưng ngôi nhà của Đại tá Phạm Văn Yến ở phố Dương Quảng Hàm vẫn luôn được những người đồng chí, đồng nghiệp từng một thời kề vai sát cánh với ông tới thăm. Đó chính là cái tình của những người làm Báo An ninh Thủ đô luôn đậm đà và nghĩa khí.

Trải qua nhiều thế hệ, đến nay, An ninh Thủ đô đã tròn 50 tuổi. Với uy tín được tích lũy theo năm tháng, tờ báo đang trưởng thành một cách vững chắc. Đại tá Phạm Văn Yến đã rời xa cõi tạm đi về miền mây trắng! Và với một người từng lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Phạm Văn Yến lúc sinh thời luôn mong muốn tờ báo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, vượt lên những khó khăn và thử thách để khẳng định sức mạnh trường tồn và luôn là diễn đàn tin cậy đối với lớp lớp thế hệ bạn đọc.

Đoàn cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô tri ân cố nhà báo, Đại tá Phạm Văn Yến và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.