Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2026

Theo đó, điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo như sau:
|TT
|Mã tuyển sinh
|Tên ngành/Chương trình đào tạo
|Điểm chuẩn trúng tuyển
|1
|TM01
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
|23,25
|2
|TM02
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|3
|TM03
|Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)
|22,50
|4
|TM04
|Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
|22,50
|5
|TM05
|Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|6
|TM06
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
|22,50
|7
|TM07
|Marketing (Marketing Thương mại)
|23,75
|8
|TM08
|Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|23,25
|9
|TM09
|Marketing (Marketing số)
|24,50
|10
|TM10
|Marketing (Quản trị Thương hiệu)
|23,50
|11
|TM11
|Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,75
|12
|TM12
|Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
|24,50
|13
|TM13
|Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|14
|TM14
|Kế toán (Kế toán công)
|23,50
|15
|TM15
|Kiểm toán (Kiểm toán)
|24,50
|16
|TM16
|Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|17
|TM17
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|26,50
|18
|TM18
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|25,80
|19
|TM19
|Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
|25,25
|20
|TM20
|Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24,75
|21
|TM21
|Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
|24,25
|22
|TM22
|Kinh tế (Quản lý kinh tế)
|22,25
|23
|TM23
|Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|24
|TM24
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)
|23,75
|25
|TM25
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|26
|TM26
|Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)
|22,50
|27
|TM27
|Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)
|23,70
|28
|TM28
|Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử)
|24,75
|29
|TM29
|Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24,25
|30
|TM30
|Thương mại điện tử (Kinh doanh số)
|25,00
|31
|TM31
|Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)
|23,50
|32
|TM32
|Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|33
|TM33
|Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
|23,00
|34
|TM34
|Luật kinh tế (Luật kinh tế)
|22,50
|35
|TM35
|Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|36
|TM36
|Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
|21,50
|37
|TM37
|Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)
|23,75
|38
|TM38
|Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|39
|TM39
|Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số)
|23,70
|40
|TM40
|Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại)
|25,75
|41
|TM41
|Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|25,30
|42
|TM42
|Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
|21,50
|43
|TM43
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
|22,50
|44
|TM44
|Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
|22,00
|45
|TM45
|Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiên tiến)
|22,00
|46
|TM46
|Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
|23,00
|47
|TM47
|Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) - Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính) - CTĐT song bằng quốc tế
|23,00
|48
|TM48
|Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|24,00
|49
|TM49
|Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|50
|TM50
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
|21,50
|51
|TM51
|Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh)
|21,50