Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và ANTT dịp lễ Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Công an phường Kiến Hưng (Thành phố Hà Nội) triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trọng tâm là công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ mất an ninh, an toàn trên địa bàn.

Siết chặt kiểm tra, kiện toàn phương tiện PCCC

Dự báo trong kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự và an toàn cháy, nổ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp do nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ điện và đi lại tăng cao. Thực hiện các phương án bảo đảm an toàn, Công an phường Kiến Hưng phối hợp cùng đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra an toàn về điện và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Công an phường Kiến Hưng hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng bình khí chữa cháy

Nội dung kiểm tra tập trung vào rà soát hệ thống dây dẫn, thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện và các khu vực sử dụng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn... Lực lượng chức năng tiến hành đánh giá tình trạng bố trí, sắp xếp hàng hóa, bảo đảm không cản trở lối thoát nạn và đường giao thông phục vụ xe chữa cháy; đồng thời rà soát việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ tại chỗ.

Qua kiểm tra, Công an phường Kiến Hưng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nhận diện nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ. Các lỗi vi phạm được lưu ý khắc phục bao gồm: sử dụng thiết bị điện không phù hợp với khả năng chịu tải của hệ thống dây dẫn; cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện; dây điện xuống cấp, đấu nối sai quy định; che khuất lối thoát nạn và để hàng hóa dễ cháy gần nguồn nhiệt....

Công an phường phối hợp cùng các đơn vị điện lực đến các hộ gia đình kiểm tra

Đặc biệt, nhằm bảo đảm hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", Công an phường Kiến Hưng đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng tại 100% các ngõ sâu, hẹp có chiều dài trên 50m. Việc bố trí các điểm chữa cháy này tạo điều kiện để lực lượng tại chỗ tiếp cận nhanh chóng phương tiện dập lửa, phá dỡ, xử lý sự cố kịp thời ngay từ giai đoạn phát sinh. Người dân tại các khu vực này được khuyến nghị chủ động tìm hiểu vị trí, cách sử dụng trang thiết bị và có ý thức giữ gìn tài sản phòng cháy chung.

Triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ sâu, hẹp

Bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và trật tự xã hội

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Hán Minh Kiên, Trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2026) cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Trước tình hình này, Công an phường Kiến Hưng chủ động tăng cường công tác bám sát địa bàn; phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên liên tục trước, trong và sau dịp nghỉ lễ

Các biện pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, cương quyết không để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc... Cùng với đó, công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, lực lượng Công an phường thường xuyên duy trì khuyến cáo người dân bằng nhiều hình thức về tuân thủ nghiêm các quy định, luật giao thông và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện...