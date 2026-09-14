Trang bị kỹ năng khi tham gia giao thông cho học sinh

ANTD.VN - Sáng 14-9, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) phối hợp với Trường TH và THCS Victoria Thăng Long 3 tổ chức chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 405 học sinh cùng 68 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Với cách truyền đạt phù hợp từng độ tuổi, Thiếu tá Trần Thanh Bình, cán bộ Công an phường Phúc Lợi đã cung cấp cho học sinh những kiến thức, quy định và kỹ năng thiết yếu khi tham gia giao thông.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những tình huống gần gũi với học sinh như cách đi bộ, sang đường an toàn; nhận biết và chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; sử dụng xe đạp, xe đạp điện an toàn.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công an - Nhà trường - gia đình

Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn nhận diện và chủ động phòng tránh những hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như dàn hàng ngang khi tham gia giao thông, đùa nghịch trên đường, phóng nhanh, vượt ẩu hoặc thiếu quan sát khi sang đường.

Thông qua những tình huống cụ thể, việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông không chỉ được truyền đạt dưới dạng lý thuyết mà được gắn với những hành vi thường xuyên diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của các em.

Các em học sinh hào hứng với những kiến thức kỹ năng sống

Không chỉ hướng đến học sinh, chuyên đề còn đặt ra vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc duy trì ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho các em.

Theo đó, cùng với việc trang bị kiến thức tại các buổi tuyên truyền, nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định khi đến trường, tan học và khi tham gia giao thông ngoài xã hội.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công an - Nhà trường - gia đình, qua đó tạo thành một mạng lưới tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, giúp học sinh hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ những hành vi nhỏ nhất.

Công an phường Phúc Lợi hướng tới mục tiêu để mỗi học sinh biết bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh

Từ việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, dừng lại khi đèn đỏ, đi đúng phần đường đến việc quan sát kỹ trước khi sang đường, những hành vi tưởng như đơn giản lại là nền tảng để xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Thông qua chương trình, Công an phường Phúc Lợi hướng tới mục tiêu để mỗi học sinh không chỉ biết bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn có ý thức bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Các em cũng được khuyến khích trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ”, chủ động nhắc nhở người thân và lan tỏa những hành vi đẹp khi tham gia giao thông.

Việc tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học vì vậy không chỉ là một hoạt động giáo dục đơn thuần, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong thế hệ trẻ.