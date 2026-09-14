Chủ động các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty điện lực Từ Liêm

ANTD.VN - Nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, Đội chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội và Công ty điện lực Từ Liêm đã phối hợp với tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Triển khai hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định

Tại buổi huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, báo cáo viên Cảnh sát PCCC và CNCH đã cập nhật các quy định hiện hành về pháp luật về an toàn cháy, nổ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chấp hành các nội quy, quy định tại trụ sở công ty nói chung và về công tác an ninh an toàn trên địa bàn quản lý ngành điện nói riêng.

Đồng thời, người tham gia buổi tuyên truyền đã được hướng dẫn sử dụng những phương tiện được trang bị tại trụ sở đảm bảo nguyên tắc bốn tại chỗ “Phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở theo phân công thực hiện khống chế đám cháy giả định

Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 16, Công ty điện lực Từ Liêm đã chủ động xây dựng phương án và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng trước khi tiến hành thực tập.

Giả định tình huống cháy tại khu vực văn phòng do chập điện, Ban Chỉ huy PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, sơ tán toàn bộ nhân viên, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường để khống chế đám cháy ban đầu. Với sự cơ động và chủ động của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người bị mắc kẹt được giải cứu an toàn.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 16 hướng dẫn, quán triệt yêu cầu mục đích của buổi thực tập phương án CC&CNCH định kỳ

Qua buổi thực tập, cán bộ, công nhân viên Công ty điện lực Từ Liêm đã được rèn luyện, nắm vững quy trình cũng như kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng cứu nạn và tự cứu khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, thông qua việc thực tập, Lãnh đạo Công ty cũng có cơ hội kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC đã được trang bị để có phương án bảo dưỡng, thay thế kịp thời.

Cán bộ, công nhân viên Công ty điện lực Từ Liêm thực hiện thao tác bình chữa cháy xách tay

Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty điện lực Từ Liêm đến công tác PCCC, mà còn là một hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong việc tuân thủ các quy định về an toàn PCCC. Đồng thời, kiến thức và kinh nghiệm thu được từ buổi thực tập sẽ là nền tảng để cán bộ, công nhân viên tự tin phục vụ các hoạt động tư vấn trên ứng dụng iHanoi, qua đó lan tỏa kiến thức về PCCC đến cộng đồng, xây dựng một Hà Nội an toàn và văn minh.