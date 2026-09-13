Ngày mai, gần 5.600 thí sinh Hà Nội dự thi chọn học sinh giỏi thành phố

ANTD.VN - Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 diễn ra ngày 14-15/9 với gần 5.600 thí sinh. Kết quả thi còn làm căn cứ để chọn đội tuyển dự thi quốc gia.

Hà Nội tổ chức thi chọn học sinh giỏi thành phố và đội tuyển dự thi quốc gia.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15-9-2026 với tổng số gần 5.600 thí sinh tham gia.

Phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 271 phòng thi chính thức và 9 phòng thi dự phòng, đồng thời điều động 988 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Được biết, gần 5.600 thí sinh đến từ 205 trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông) đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi được chia thành 2 bảng bảng chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Bảng A có 6 điểm thi, đặt tại các trường trung học phổ thông: Tây Hồ, Phúc Thịnh, Mỹ Đình, Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Ngọc Hồi và chuyên Sơn Tây.

Bảng B có 3 điểm thi. Điểm thi số 1 đặt tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức, tổ chức thi các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý và tin học. Điểm thi số 2 đặt tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, tổ chức thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học. Điểm thi số 3 đặt tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, tổ chức thi các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Số lượng thí sinh dự thi tại từng bảng như sau:

Theo phương án tổ chức, trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi là lãnh đạo các trường trung học phổ thông khác nhau; mỗi phòng thi có 2 giám thị thuộc hai trường phổ thông khác nhau, nhằm bảo đảm yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan.