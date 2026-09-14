Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở lưu trú

ANTD.VN - Với hơn 1.300 cơ sở thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn phụ trách, trong đó có hàng chục khách sạn, nhà nghỉ và số lượng lớn cơ sở dịch vụ lưu trú, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội xác định tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời xử lý vi phạm là giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở lưu trú trên địa bàn phụ trách

Không để nguy cơ cháy phát sinh trong cơ sở lưu trú

Nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê trọ và các cơ sở lưu trú là loại hình có đặc thù tập trung đông người, hoạt động liên tục, trong khi người sử dụng công trình có thể không quen thuộc với lối thoát nạn, vị trí thiết bị chữa cháy. Nếu xảy ra cháy vào ban đêm, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng càng lớn.

Trên địa bàn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 phụ trách hiện có 1.312 cơ sở thuộc lĩnh vực cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, 138 cơ sở thuộc Phụ lục II nhóm 1; 974 cơ sở thuộc Phụ lục II nhóm 2 do cơ quan Công an quản lý và 200 cơ sở thuộc UBND phường quản lý.

Đáng chú ý, trong số này có 26 khách sạn, 3 nhà khách, 30 nhà nghỉ và tới 1.179 cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ lưu trú khác cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 50m² trở lên. Đây là nhóm cơ sở chiếm số lượng rất lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, tuyên truyền và hướng dẫn an toàn PCCC.

Bên cạnh các cơ sở lưu trú, địa bàn còn có 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, 3 nhà hát, 1 rạp xiếc, 2 trung tâm hội nghị cùng nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa khác.

Những con số này cho thấy khối lượng công việc của lực lượng PCCC và CNCH là rất lớn. Phòng cháy không thể chỉ chờ đến khi có sự cố mới xử lý, mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với từng loại hình, từng địa bàn và từng cơ sở.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người quản lý và người thuê trọ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 hướng dẫn kỹ năng nhân viên cơ sở cho thuê văn phòng, cơ sở lưu trú sử dụng phương tiện PCCC xử lý cháy giả định

Tại các cơ sở lưu trú, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung hướng dẫn người đứng đầu cơ sở chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, khu vực bếp, nơi để phương tiện và những vị trí có nguy cơ phát sinh nguồn nhiệt. Cùng với đó là việc duy trì điều kiện an toàn đối với lối thoát nạn, cầu thang, hành lang; bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp và bảo đảm khả năng tiếp cận khi có sự cố.

Đối với người thuê trọ, khách lưu trú, việc tuyên truyền cũng hướng tới những kỹ năng rất cụ thể: nhận biết lối thoát nạn, vị trí thiết bị chữa cháy, cách báo cháy và xử lý trong những phút đầu khi phát hiện khói, lửa. Những kiến thức tưởng như đơn giản nhưng có thể quyết định khả năng thoát nạn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Đặc biệt, với những cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê trọ có nhiều tầng, lực lượng chức năng chú trọng nhắc nhở chủ cơ sở không tự ý cơi nới, bịt kín lối thoát; không bố trí hàng hóa, vật dụng cản trở đường thoát nạn; không để xe, phương tiện và các vật liệu dễ cháy tại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Kiểm tra để nhận diện, xử lý nguy cơ

Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra an toàn PCCC được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 triển khai theo hướng chủ động nhận diện nguy cơ tại cơ sở.

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn người đứng đầu cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH. Với những trường hợp vi phạm, tùy tính chất, mức độ, lực lượng chức năng tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định, không để tồn tại kéo dài trở thành nguy cơ gây cháy, nổ.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là ý thức của người đứng đầu cơ sở. Bởi trên thực tế, thiết bị chữa cháy dù được trang bị đầy đủ nhưng nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng; lối thoát nạn bị khóa hoặc bị hàng hóa che chắn; hệ thống điện sử dụng không bảo đảm an toàn thì khi xảy ra cháy, hiệu quả ứng phó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình PCCC

Vì vậy, mục tiêu của công tác kiểm tra không chỉ là phát hiện và xử phạt vi phạm, mà quan trọng hơn là giúp cơ sở nhìn thấy nguy cơ trước khi cháy xảy ra, chủ động khắc phục và duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

Với số lượng lớn cơ sở lưu trú và các loại hình kinh doanh dịch vụ tập trung đông người, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở, duy trì tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC; đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có tình huống phát sinh.

Phòng cháy tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ vì thế không phải là công việc của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đó là trách nhiệm thường xuyên của chủ cơ sở, người quản lý, người lao động, người thuê trọ và từng khách lưu trú. Chủ động kiểm tra một ổ điện, giữ thông thoáng một lối thoát nạn, biết cách sử dụng một bình chữa cháy hay kịp thời báo cháy 114 có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn khi sự cố xảy ra.

Từ phương châm phòng ngừa là chính, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 đang từng bước đưa kiến thức, kỹ năng PCCC đến gần hơn với từng cơ sở, từng hộ dân, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn.