ANTD.VN - Ngày 7-9, tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) tham mưu UBND phường phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” năm học 2026-2027.

Mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện, trong đó nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng cùng tham gia phòng ngừa những nguy cơ có thể tác động đến học sinh.

Môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo nên từ những bài giảng trên lớp. Bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật hay những nguy cơ phát sinh từ khu vực xung quanh trường học đều có thể tác động trực tiếp đến học sinh nếu không được nhận diện, phòng ngừa từ sớm.

Các đại biểu ký cam kết phối hợp

Từ thực tế đó, mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” được triển khai với mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo thành một mạng lưới đồng hành trong quản lý, giáo dục và bảo vệ học sinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của mô hình. Trong đó, các bên xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực trường học; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử học đường; chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là việc chính quyền địa phương, lực lượng Công an, nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh ký cam kết phối hợp. Đây được xác định không phải là một thủ tục mang tính hình thức, mà là cơ sở để các bên cụ thể hóa trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực trong suốt năm học.

Mô hình giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ độc hại đối với giới trẻ

Thông qua sự phối hợp này, những biểu hiện bất thường liên quan đến học sinh được kỳ vọng sẽ được phát hiện sớm; những nguy cơ từ môi trường bên ngoài được chủ động nhận diện; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng ngừa được triển khai sát với thực tế.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi nhấn mạnh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh không thể là trách nhiệm riêng của nhà trường.

Theo đó, để bảo vệ học sinh hiệu quả, cần có sự đồng hành thường xuyên của gia đình, chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng dân cư. Mỗi môi trường mà học sinh sinh sống, học tập, vui chơi đều cần được quan tâm, bởi công tác phòng ngừa chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện liên tục và có sự kết nối giữa các lực lượng.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các đơn vị sau lễ ra mắt phải cụ thể hóa nội dung cam kết bằng những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử cho học sinh.

Việc ra mắt mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” ngay đầu năm học 2026-2027 vì thế mang ý nghĩa thiết thực

Với lực lượng Công an, việc tham gia mô hình cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với nhà trường và gia đình trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự an toàn của học sinh.

Về phía nhà trường, cùng với nhiệm vụ dạy và học, công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tự bảo vệ của học sinh tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, mỗi gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý, đồng hành, lắng nghe và kịp thời nhận biết những thay đổi của con em mình.

Việc ra mắt mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” ngay đầu năm học 2026-2027 vì thế mang ý nghĩa thiết thực, tạo thêm một kênh phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, Công an, gia đình và cộng đồng dân cư.

Khi những “mắt xích” này được kết nối chặt chẽ, công tác bảo vệ học sinh sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi cổng trường hay giờ học, mà được mở rộng thành một hệ thống phòng ngừa từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng.

Đó cũng là cách phường Phúc Lợi từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, văn minh, thân thiện; để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn đối với học sinh.